Oficial ANRE, despre scumpirea gazelor de la 1 iulie: Consumatorii au la dispoziţie oferte mai mici pe comparatorul de preţuri

Acesta susţine că a consultat personal comparatorul de preţuri şi a văzut oferte mult mai ieftine decât cele trimise de marii furnizori către clienţii lor.

„Dar, în acelaşi timp, chiar dacă Engie sau E.ON sau orice alt furnizor anunţă clienţii care de la 1 iulie 2020 până acum nu au semnat un nou contract de furnizare, nu au trecut în piaţa concurenţială, îşi anunţă ce preţuri se vor aplica pentru ei dacă în continuare nu semnează un nou contract concurenţial până la 1 iulie, iar aceste preţuri sunt mai mari decât cele actuale, în continuare sunt foarte, foarte multe oferte la preţuri mult mai mici decât aceste preţuri anunţate că se vor aplica de la 1 iulie.

Am verificat eu personal comparatorul de preţuri care este pe site-ul ANRE. Dacă Engie anunţă preţuri de 150-155 de lei, sau orice preţ, în comparator găsiţi şi acum preţuri în jur de 120 de lei, ceea ce este semnificativ mai mic", a arătat Nagy-Bege.

În cadrul unei conferiţe de specialitate, acesta a explicat de ce consumatorii de gaze plătesc acum mai mult decât anul trecut.

„Anul trecut, când s-a renunţat la preţurile reglementate pentru consumatorii casnici pe piaţa gazelor naturale conjunctura pe piaţă era una favorabilă din punctul de vedere al evoluţiei preţurilor pe pieţele angro. Acest lucru a fost benefic şi pentru preţurile de retail casnic în România, iar pe piaţă au fost oferte foarte avantajoase şi pentru consumatorii casnici s-au putut încheia contracte la preţuri mult sub cele reglementate în vigoare până la 30 iunie 2020", a precizat Nagy-Bege, potrivit Agerpres

Preţurile la gaze, atât din Europa, cât şi din România, sunt foarte, foarte mari şi creşterea a început din aprilie.

„În martie-începutul lui aprilie se puteau încheia contracte la preţuri în jur de 90 de lei (pe MWh - n.r.), momentan sub 130 este imposibil, preţul este undeva între 130 şi 140 de lei. Deci creşterea este una semnificativă, iar ofertele de preţ care de obicei se dau pe un an, deci ar trebui să includă şi achiziţiile pentru iarna care vine, chiar şi primul semestru din 2020, nu ar trebui să surprindă pe nimeni că au această creştere a preţurilor", a completat oficialul ANRE.

Preţul gazelor naturale, mai mare de la 1 iulie

Preţul gazelor naturale va fi chiar şi cu 25% mai mare de la 1 iulie, a transmis în urmă cu câteva zile economica.net, care cita o înştiinţare trimisă clienţilor de către Engie.

La data de 1 iulie 2020, piaţa gazelor naturale pentru casnici a fost liberalizată, preţurile reglementate de stat au dispărut, iar oamenii au avut posibilitatea să aleagă un alt furnizor de gaze, o ofertă concurenţială a furnizorului lor actual, sau să nu facă nimic, şi să primească în continuare gaze de la vechiul lor furnizor la preţul din oferta sa standard, care a înlocuit vechiul preţ reglementat.

Doar 28% dintre clienţii casnici de gaze semnaseră însă un contract concurenţial cu furnizorul de gaze, fie cel actual, fie unul nou, potrivit unor date comunicate de ANRE în luna martie. Acest lucru înseamnă că marea majoritate a clienţilor sunt încă în ultima situaţie: primesc gaze de la vechiul furnizor pe care l-au avut înaintea liberalizării, la preţul stabilit acum un an. Contractul, ca şi preţul, are însă o valabitate de un an, deci termenul expiră la 30 iunie 2020, iar oamenii trebuie să semneze un nou contract.