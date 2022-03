Oficial ANRE: Criza energetică va avea şi efecte pozitive, cum a avut şi criza petrolului din anii '70

„Sunt convins că această criză energetică începută în 2021 şi agravată cu acest război va accelera lucrurile, schimbările începute la iniţiativa Comisiei Europene care nu pot să spun că au fost încurajate şi îmbrăţişate la acelaşi nivel de toate statele membre. Dar această criză, acest război, a creat o unitate în cadrul UE şi reuşim într-n final să gândim unitar, este primul semn pozitiv al acestei crize", a spus Bege, în conferinţa "Digital Transformation in Energy and Utilities", organizată de The Diplomat.

Oficialul ANRE a arătat că se caută soluţii acceptate de la cea mai mare economie a UE la ultimul stat ca mărime sau ca economie şi acesta este un lucru pozitiv.

"Am văzut că şi criza petrolului din anii 70 a venit cu schimbări şi noutăţi, la fel după criza din sectorul financiar s-a pus mai mult accent pe analizele de risc şi piaţa s-a focusat pe produse noi. Sunt convins că şi această criză va produce efecte pozitive. Deocamdată statele se focusează pe măsurile pe termen scurt, la fel ca România, care a luat măsuri pentru o perioadă de un an. Dar sunt convins că o să vină şi măsurile pe termen mediu şi lung", a mai spus responsabilul reglementatorului de energie.

El a enumerat unele dintre măsuri care vor avea un impact asupra consumului de energie, precum programele Rabla şi Casa Verde.

"Creşterea producţiei de energie este necesară. Această criză este generată de dezechilibrul dintre cerere şi ofertă. Din perspectiva UE, direcţia este clară: să construim centrale cu emisii reduse, producţie din surse regenerabile, care ştim foarte bine cu ce probleme vin, producţia lor are caracter impredictibil, dar vedem soluţii, apar capacităţi de stocare", a mai spus Bege.

Majoritatea acestor soluţii implică creşterea gradului de digitalizare, a adăugat el, iar România se află la începutul acestui proces.