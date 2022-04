Nuclearelectrica lansează Platforma CSR „Nucleu De Bine”

Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, are un rol major la nivel naţional, contribuind cu aprox. 20% energie nucleară la producţia totală de energie prin exploatarea celor două unităţi Candu, Unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, fiecare cu o putere instalată de producţie de 700 MW.

În acelaşi timp, energia nucleară fiind o sursă curată de energie (fără emisii de CO2), Nuclearelectrica contribuie cu 33% la producţia totală de energie fără emisii de CO2 din România şi evită astfel eliberarea a aprox. 10 mil tone CO2 anual.

„Cu 207 mil MWh energie curată produsă în 25 ani, 195 milioane tone CO2 evitate în 25 ani, 30 mil lei investiţi în proiecte de CSR în ultimii 3 ani, şi peste 11 mil de persoane susţinute prin campaniile de responsabilitate socială, Nuclearelectrica îşi extinde impactul pozitiv în societate, respectând direcţia strategică – „empatie şi responsabilitate”.

Platforma „Nucleu de Bine” va îngloba atat iniţiativele de responsabilitate socială derulate de companie, cât şi proiectele pe care compania le va selecta pentru a le sponsoriza, în cadrul selecţiei de proiecte „Nucleu de bine”, lansată cu această ocazie.”, transmit reprezentanţii companiei.

Potrivit acestora, pentru a oferi posibilitatea unui număr cât mai mare de beneficiari să se înscrie, campania de acordare de sponsorizări se va derula în două etape, prima etapă derulându-se în perioada, 21 aprilie 2022 – 22 mai 2022, iar a doua etapă având loc în perioada 17 iulie – 20 august 2022.

„România are nevoie de un Nucleu de Bine. Suntem angajaţi să contribuim la securitatea energetică a ţării noastre prin livrarea de energie curată, în bandă, stabilă şi accesibilă. De la punerea în funcţiune a Unităţilor 1şsi 2 de la CNE Cernavodă am produs 207 mil MWh energie curată şi am evitat eliberarea în atmosferă a 195 milioane tone CO2. Astfel, avem un rol esenţial atât în asigurarea securităţii energetice, cât şi în atingerea ţintelor de decarbonare. Platforma Nucleu de Bine continuă misiunea noastră de a genera energie curată la standarde de excelenţă, în planul responsabilităţii sociale, pentru a construi un viitor durabil pentru generaţia de mâine.”, a transmis Cosmin Ghiţă, Director General, Nuclearelectrica.

În cadrul concursului de proiecte se pot înscrie organizaţii non-profit şi instituţii, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi regulamentul de participare şi acordare de sponsorizări, care se regăseşte pe site-ul companiei.

Platfoma „Nucleu de bine” vizează proiecte şi beneficiari ale caror nevoi de finanţare se încadrează în domeniile medical, educaţional şi mediu, având prioritate proiecte din zonele în care compania îşi desfasoara activitatea.

Proiectele înscrise conform formularelor puse la dispoziţie de regulametul campaniei vor fi selectate şi aprobate în funcţie de impactul benefic pe care îl pot aduce în zone cu risc crescut sau în cadrul unor grupuri de risc, pentru rezolvarea unor probleme sociale majore.

• Pentru domeniul educaţie, platforma Nucleu de bine vizeazî proiecte care contribuie la crearea sau dezvoltarea mediului educaţional prin actţuni punctuale de renovare şi dotare a şcolilor, atât cu laboratoare de specialitate (fizică, chimie, informatică, robotică etc), cât şi din perspectiva învăţământului online care necesită deţinerea de tablete, laptop-uri şi alte echipamente pentru laboratoare şi săli dotate corespunzator şi modern pentru învăţământul online, pe care categorii defavorizate de public nu şi le pot permite.

De asemenea, vor fi susţinute proiecte educaţionale de mentorat, dezvoltare în carieră, acces la educaţie de calitate, acordarea de burse de studiu etc.

Pentru domeniul medical, platforma Nucleu de bine vizează proiecte care cresc accesul la servicii medicale performante şi de calitate prin acţiuni de dotare cu echipamente medicale, servicii, acţiuni sau alte activităţi în legatură cu acest domeniu.

În acest sens, pot înscrie proiecte atât spitale din România, cât şi asociaţii şi organizaţii care gestionează şi implementează astfel de proiecte în beneficiul instituţiilor medicale.

În acest sens, pot înscrie proiecte atât spitale din România, cât şi asociaţii şi organizaţii care gestionează şi implementează astfel de proiecte în beneficiul instituţiilor medicale.

• Pentru protecţia mediului, având în vedere că Nuclearelectrica este un producător de energie curată, fără emisii de gaze cu efect de seră, platforma Nucleu de bine vizează proiecte de mediu care pot accentua rolul esenţial pe care compania îl are în gestionarea schimbărilor climatice prin acţiuni de împădurire/ reîmpădurire, acţiuni de creare a spaţiilor verzi în comunităţile în care Nuclearelectrica operează, acţiuni de sprijinire a organizaţiilor de mediu/ montane, etc.

„Nuclearelectrica este deja un Nucleu de Excelentă prin rolul pe care il are in dezvoltarea durabila si sustenabila a programului nuclear romanesc, prin echipa care lucreaza la cele mai inalte standarde de excelenta profesionala, siguranta si securitate nucleara, prin proiectele majore de investitii pe care le deruleaza care vor creste semnificativ impactul pozitiv al companiei, prin grija fata de angajati, responsabilitatea fata de mediu si empatia fata de comunitatile care au nevoie de sprijin. Platforma Nucleu de Bine va fi de astazi interfata prin care vom putea extinde nucleul nostrum de excelenta pentru a face bine si a sustine un numar si mai mare de proiecte si comunitati care au nevoie de sprijin.”, a precizat Ludmila Tones, Director Comunicare şi Relaţi Publice Nuclearelectrica.

În perioada 2019-2021, Nuclearelectrica a sponsorizat 107 proiecte, cu aprox. 30 milioane lei in total, sprijinind aprox. 11 milioane de romani. Proiectele sponsorizate au vizat domeniul educational, medical şi protecţia mediului: 25 de proiecte în domeniul medical, 33 de proiecte in domeniul educational, 5 proiecte pe mediu şi 28 de proiecte pentru diferite alte domenii.

Valoarea bugetului de sponsorizări pentru prima etapă a proiectului „Nucleu de bine” este de 2 milioane de lei şi va fi alocat proiectelor selectate în urma procedurii de selecţie, pe baza regulamentului de participare şi evaluare a sponsorizărilor, al Nuclearelectrica.

Cine poate aplica

- Pentru prima etapă a selecţiei de proiecte „Nucleu de bine”, perioada de înscriere este 21 aprilie 2022 – 22 mai 2022, iar regulamentul de participare se regăseşte pe site-ul companiei. Propunerile de proiecte pot fi transmise la următoarea adresa de email: nucleudebine@nuclearelectrica.ro

- Î n cadrul concursului de proiecte se pot înscrie organizaţii non-profit şi instituţii, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi regulamentul de participare se regaseşte pe site-ul companiei.

- Sunt eligibile doar proiecte înscrise din domeniile medical, educaţional şi mediu, având prioritate proiecte din zonele în care compania îşi desfăşoară activitatea.

- Sunt eligibile doar proiecte care au descrise foarte clar obiectivele şi publicul ţintă, cu date măsurabile şi definite în timp, precum şi indicatori de evaluare şi măsurare a impactului ăn comunitate.

- Proiectele trebuie să se desfăşoare pe teritoriul României, în perioada iunie 2022-decembrie 2022.

- Proiectele vor fi evaluate şi selectate de catre Comitetul de Evaluare a Solicitărilor de Sponsorizare al Nuclearelctrica.

- Evaluarea şi selectia proiectelor se va derula, în baza regulamentului de participare şi acordare a sponsorizărilor disponibil pe site-ul www.nuclearelectrica.ro/csr

- Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate în data de 7 iunie 2022 pe site-ul companiei.