Năsui: Am depus plângere la DNA legat de posibile acte de corupţie la înscrierile pentru granturile acordate IMM-urilor

”În momentul în care am aflat că există suspiciuni legate de unele înscrieri în platformă, am anunţat imediat. Când vezi că există o problemă, trebuie s-o anunţi. Am cerut oprirea accesului la platformă şi am emis un comunicat legat de această acţiune în aceeaşi zi. Lucrurile acestea sunt verificabile în presă şi în arhiva de comunicate a Ministerului.

Am arătat foarte transparent toate problemele şi am depus inclusiv o plângere penală in rem la DNA legata de suspiciuni de coruptie in acest caz, de comun acord cu domnul premier, Florin Cîţu”, afirmă Năsui, precizând că a luat act de anunţul preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, privind intenţia de a depune o moţiune împotriva sa.

Claudiu Năsui consideră că nu este nicio problemă că a avut cont pe platforma de granturi acordate IMM-urilor (Măsura 3).

”Zilele în care am accesat-o au fost 29 de decembrie si 31 decembrie, înainte să fi fost vreo informaţie relevantă pe ea. Asadar, nici vorba de intervenit într-o procedură de selecţie. Pentru că vreau să fiu 100% transparent şi pentru că asta vreau să se întâmple şi cu administraţia din România, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferent contului meu. În cazul in care PSD depune moţiunea, voi prezenta în Parlament log-urile puse la dispoziţie de STS”, menţionează ministrul.

El explică faptul că a vrut să vadă fiecare pas din procedura de înscriere a IMM-urilor şi să o optimizeze, motiv pentru care a folosit platforma de câteva ori în două zile.

”Am urmărit să măresc ritmul de evaluare. Ca dovadă, ritmul de procesare a crescut ulterior eficientizării platformei de la 90 de dosare pe zi la peste 800 pe zi”, susţine ministrul.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat miercuri seară că PSD va depune moţiune împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, acuzându-l pe acesta că ”a avut cont de administrator şi a putut să intervină” în procedura de alocare a ajutoarelor financiare din fonduri europene pentru întreprinderile mici şi mijlocii. ”Eu mă mir că nu a descins DNA-ul într-un astfel de caz, când vorbim de bani europeni şi de o sumă atât de mare şi de 27.000 de companii care au fost blocate să aibă acces la acest program”, a afirmat liderul social-democrat.