Ministrul Agriculturii, despre „aprozarele lui Daea“ şi Bursa de Peşte de la Tulcea: E o treabă urâtă

"Din păcate, încă nu am finalizat controlul nici la Casa de Comerţ Unirea, iar la Bursa de Peşte Comisia ne-a transmis să returnăm cât s-a cheltuit până acum, adică 5 milioane de euro. La Bursa de Peşte este o treabă urâtă, pentru că nu s-au respectat principiile. Acolo trebuia să se cumpere un sediu, un depozit, bărci autorizate, un sistem IT, ca să funcţioneze ca orice bursă. S-au făcut două tranzacţii şi şapte oferte la inaugurare şi atât a rămas în sistem. Depozitul trebuia să asigure o anumită temperatură, umiditate, dar nu are aceste facilităţi, bărcile nu erau autorizate, dar banii s-au cheltuit şi atunci trebuia să fie recuperaţi de către Comisia Europeană", a spus oficialul MADR pentru Agerpres, amintind că României i s-a cerut să returneze fondurile europene cheltuite pentru Bursa de la Tulcea, respectiv 5 milioane de euro.

În ce priveşte Casa de Comerţ Unirea, la 7 noiembrie, ministrul Agriculturii a dispus Corpului de Control efectuarea unei verificări de fond asupra întregii activităţi a Casei de Comerţ pentru produse agroalimentare Unirea S.A, în condiţiile în care membrii Consiliului de Administraţie au semnalat "grave probleme privind modul de cheltuire a bugetului alocat Casei de Comerţ Unirea S.A".

"Domnii Sorin Minea, George Sava, Florentin Bercu, Mircea Coşea au semnalat grave probleme privind modul de cheltuire a bugetului alocat Casei de Comerţ pentru produse agroalimentare UNIREA S.A", se menţiona atunci în comunicatul MADR.

Casa de Comerţ Agroalimentar "Unirea" a deschis două magazine, unul în Sibiu şi unul în Bucureşti, din lanţul celor 60 de magazine programate propuse a fi deschise în acest sistem.

Întrebat când vor fi prezentate rezultatele finale pe toate aceste controale demarate de la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Nechita-Adrian Oros a răspuns: "Eu nu vreau să vin până în sărbători, dar la începutul anului o să avem şi la AFIR şi la ANIF şi la ADS. La ANIF cel puţin datele oficiale şi ce e pe hârtie sunt foarte bine prezentate, dar trebuie sa verificăm şi acele poveşti că s-au inaugurat pompe vopsite şi că s-au dat contracte cum s-au dat. S-ar putea să fie doar bârfe şi de aceea trebuie să verificăm", a adăugat ministrul Agriculturii.