Ministerul Finanţelor contrazice datele Eurostat cu privire la valoarea deficitului bugetar

„Referitor la comunicatul Eurostat privind deficitul bugetar în trimestrul I al anului 2019 pentru România, este necesar să aducem următoarele clarificări: Diferenţa dintre soldurile menţionate în comunicatul Eurostat şi datele publicate lunar pe site-ul MFP, provine atât din metodologia de calcul, sistemul european de conturi (SEC) utilizând metoda pe angajamente, cât şi din impactul generat conform metodologiei de calcul a deficitelor trimestriale ajustate sezonier, lucru de altfel menţionat şi în comunicatul Eurostat. Este important de precizat faptul că valoarea comunicată de Eurostat, de 4,5% din PIB trimestrial, este calculată pe baza soldului ESA ajustat sezonier, prin raportare la valoarea trimestrială a PIB. Aceasta reflectă componenta de trend a deficitului bugetar înregistrat în trimestrele anterioare, şi raportată la nivelul PIB din trimestrul I, trimestru în care PIB înregistrează de obicei o valoare nominală mai redusă decât în celelalte trimestre ale anului”, arată un comunicat transmis de Ministerul Finanţelor.

Astfel, potrivit instituţiei, execuţia bugetului general consolidat conform metodologiei naţionale la finele trimestrului I al anului 2019 a prezentat un deficit de 0,5% din PIB-ul anual.

„De asemenea, în datele publicate de Eurostat se observă că acelaşi indicator a înregistrat un maxim de 3,6% din PIB în trimestrul I din anul 2018, în condiţiile în care deficitul pe întregul an a fost de 3% din PIB. Aşadar, datele trimestriale publicate de Eurostat nu sunt de natură a explica valorile anuale. Este de aşteptat o ajustare sezonieră pentru următoarele trimestrele din 2019, astfel încât să se ajungă pe întregul an la valoarea de sub 3% din PIB a deficitului bugetar”, conchid Finanţele.

