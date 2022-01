„Legea plafonării şi compensării în energie este ineficientă”. O asociaţie propune un nou plan de măsuri urgente

„Cred că acest eşec trebuia să fie asumat de cei care au refuzat orice dialog asupra cauzelor care determină creşterea preţurilor, de cei care au dat cu pumnul în masa Parlamentului că ”aşa trebuie şi gata”, de cei care au votat şi promulgat această lege”, susţine Chisăliţă.

Redăm integral informarea AEI:

Previziuni ale preţului mediu final al gazelor la consumatorii casnici în varianta aplicării în continuare a actualei Legia a Plafonării şi în varianta în care nu s-ar fi aplicat Legea Plafonării ci a măsurilor propuse de AEI

Arătam în materiale publicate deficienţele acestei Legi a plafonării şi propuneam soluţii care să atace cauza creşterii preţului şi nu efectul:

În urmă cu 6 luni solictam Guvernului printr-o scrisoare deschisă Realizarea unui Plan de Măsuri de Urgenţă Energetică, pentru a reduce impactul socio-economic determinat de creşterea preţului la energie, care nu s-a realizat şi astfel ne găsim în situaţia de a confirma încă o data eşecul statului într-un alt domeniu – energetic.

Cel mai mare beneficiar al scumpirilor este statul, Creşterea preţurilor la gaze şi energie electrică, a creat cele mai mari avantaje statului: conectarea redevenţelor pentru gaze la preţurile de la Viena, a determinat o creştere a venituriulor din redevenţe cu cca. 500%; creşterea preţurilor a determinat creşterea veniturilor din TVA cu cca. 48%. Este un privilegiu care nu se doreşte a fi pierdut.

Reducerea impactului facturii la gaze şi energie trebuie să plece de la cauzele care a generat creşterea de preţ, Ieşirea din această sitiaţie presupune aboradrea diferenţiată a eliminării cauzelor, în regim de urgenţă diminuarea facturilor pentru următoarele luni prin măsuri specifice şi imediat după trecerea acestei ierni eliminarea cauzelor sistemice care au determinat creşterea preţurilor aşa cum se prezintă în material.

Plafonarea preţurilor la energie – o problemă extrem de importantă, O lege trebuie să fie clară şi neiterpretabilă. Textul proiectului de Lege pentru plafonarea preţurilor nu îndeplineşte acest criteriu. Proiectul de lege se aplică, doar consumatorilor casnici chiar dacă cele mai mari creşteri de preţ au fost înregistrate de consumatorii noncasnici care ar trebui să fie ţinta principală a măsurilor de diminuare a impactului creşterilor de preţ, astfel proiectul trebuie aplicat tuturor consumatorilor.

Soluţii în doi paşi pentru înlăturarea unui eventual colaps energetic. Ne îndreptăm spre o piaţă tot mai disfuncţională a energiei, cu un dezechilibru care va fi tot mai mare între cerere şi ofertă, pe măsură ce iarna se instalează, iar această situaţie impune o altă abordare, considerăm necesară abordarea problemei energetice printr-un Plan de Urgenţă Energetică.

Proiectul plafonării preţului la energie, departe de necesităţile reale ale consumatorilor, Măsurile propuse pentru energie electrică sunt mai mari decât cele pe gaze, deşi ponderea costului cu energia electrica este mai mică şi astfel în fapt oamenilor li se dau un ajutor mult mai mic decât li se promite şi de cât îşi imaginează aceştia. Este un joc de imagine care să arate publicului, câţi bani sau acordat pentru energie electrică şi să se piardă din discuţie faptul că banii care trebuie plătiţi de consumatori pentru gaze sunt foarte mulţi şi pentru care nu se acordă o subvenţie importantă.

Plafonarea preţului la gaze salvează unii furnizori de a scoate bani din buzunar, Salvarea unor furnizori este plafonarea preţurilor la gaze, care ar adduce venituri furnizorilor de la bugetul de stat şi astfel aceştia vor revenii pe câştig.

Schema defectuoasă a compensării, care a lăsat în frig marile oraşe, se aplică de astăzi la nivelul întregii Românii, În marile oraşe (Bucureşti, Timişoara, Constanţa etc.) în urmă cu 10 ani s-a instaurat o schemă de compensare pentru a ajuta consumatorii de energie termică să nu aibă probleme de cu plata facturilor. După 10 ani constatăm că energia termică este mult mai scumpă, sunt momente când nu există şi situaţia este mai rea decât în trecut.

Furnizorii mici de gaze fug de consumatori: “Pierderea e clară şi totul este incert prin Legea Plafonării Preţurilor, apreciază aceştia”, În doar câteva luni mulţi dintre furnizori au rămas fără licenţă sau vor intra în incapacitate de plată şi beneficiarii reali ai legii vor fi unii dintre furnizori, care apreciez că au fost cu adevărat în spatele acestei legi, şi care au cules beneficiile unor profituri din vânzarea cantităţilor ieftine achiziţionate în primăvară, vor încasa profituri urmare a plafonării şi încasării banilor de la stat şi îşi vor recupera şi chiar creşte portofoliul de clienţi prin FUI ul determinat de eliminarea micilor furnizori de pe piaţă.

Rezolvarea problemelor de pe piaţa de gaze se face prin eliminarea cauzelor care le-a creat, nu prin măsuri care adâncesc haosul, aşa cum au încercat autorităţile şi instituţiile din România, înrăutăţind continuu efectele unei legi prost concepute.

Riscul ca majoritatea furnizorilor de gaze să dispară şi odată cu aceasta speranţa unui preţ corect la gaze, care ştergea cu buretele 15 ani de creştere a pieţei de gaze datorită unei legi de plafonare a preţului prost făcute sau poate intenţionat facute pentru un anumit scop: eliminarea unor furnizori şi îmbogăţirea altora.

Plafonarea preţului gazelor naturale mai bună pentru unii furnizori, decât pentru consumatori, respectiv plafonarea preţului la gaze poate duce pentru:

• Consumatorul cu preţ plafonat va plătii mai mult cu până la doublu în următorul an prin actuala lege a plafonării faţă de cât ar fi achitat luând în considerare propunerile de reducere a preţului ale AEI.

• Unii Furnizori câştigă prin plafonare de până la dublu faţă de cât ar fi castigat în absenta Plafonarii.

***

Ieşirea din această situaţie presupune abordarea diferenţiată a eliminării cauzelor, în regim de urgenţă diminuarea facturilor prin măsuri specifice şi imediat după trecerea acestei ierni eliminarea cauzelor sistemice care au determinat creşterea preţurilor. În acest sens Asociaţia Energia Inteligentă, propune un set de măsuri care să aducă costul energiei în zona sustenabilă, concomitent cu asigurarea securităţii şi siguranţei în funcţionare:

1. Măsuri urgente de reducere a preţului energiei

Aceste măsuri au ca şi scop readucerea preţurilor la un nivel correct bazat pe costuri şi pe profituri decente în piaţă prin modificarea legii plafonării şi a legii gazelor:

a) Reglementarea pentru 6 luni a marjei de profit lunare la nivelul furnizorilor şi producătorilor de energie,

b) Eliminarea pentru 6 luni a TVA şi a accizelor

c) Suspendarea Gas Release Program şi regândirea acestuia sub forma unor Best Practice, obligatorii a fi realizate la nivelul fiecărui producător pentru a creşte lichiditatea pieţei româneşti

d) Controale la furnizori pentru a preveni şi depista măsurile abusive din piaţă pe care aceştia il practică în raport cu consumatorii

2. Măsuri urgente de asigurare a funcţionării pieţei de energie

Depăşirea momentelor critice privind facturile din această iarnă la energie trebuie să fie urmată de realizarea în regim de urgenţă, în maxim 6 luni, a unor acţiuni care să asigure reluarea funcţionării normale a pieţei de energie.

a)Impunerea, în termen de 6 luni, a nui model de impozitare progresist al supraprofiturilor furnizorilor/producătorilor

b) Obligativitatea, în termen de 6 luni, a indicării marjei comerciale practicate de furnizori în contracte şi pe facturi,

c) Aplicarea în termen de 6 luni, a modelului pentru aplatizarea vârfurilor de cost din perioadele de iarnă cu transferul costurilor în perioada cu minim de cost (perioada caldă). Rezervării de capacitate pe sistemele de distribuţie concomitent cu introducerea tarifării binome în scopul aplatizării curbei de cost pentru consumatori pe perioada unui an şi reducerea impactului facturilor asupra bugetului consumatorului în perioadele reci;

d) Obligativitatea realizării de către ANRE, Operatorii Bursieri de rapoarte saptamanale şi lunare, publicate până cel mai tarziu a 3 zi din săptămâna următoare şi a 5 zi din luna următoare privind preturile medii săptămânale/lunare pentru diversele tipuri de produse din energie.

e) Măsuri de stimulare a reducerii pierderilor de energie şi creşterii eficienţei energetice la operatori şi consumatori

f) Separarea activităţii de trading de cea de furnizare, sub aspectul acţionariatului, contabilităţii şi managementului,

3. Măsuri sistemice pe termen lung de reducere a preţului energiei şi asigurare a funcţionării pieţei

Dacă primele două seturi de măsuri propuse au ca şi scop stabilizarea şi asigurarea funcţionării societăţii româneşti, ele trebuie urmate în termen de maxim 9 luni de un Plan de acţiuni pe termen lung privind prevenirea apariţiei înor situaţii similare în viitor:

a) Master Planul creşterii a capacităţilor de producţie, stocare, transport şi distribuţie a energie

b) Pregătirea consumatorilor pentru o piaţă liberalizată, prin programe de diseminare pentru consumatori

c) Restructurarea instituţiilor care trebuie să asigure funcţionalitatea pieţeiei libere – ANPC, Consiliul Concurenţei, ANRE – prin ample măsuri de depolitizate, profesionalizate şi eficientizate

d) Înfiinţarea unei Entităţi pentru Soluţionarea Alternativă a Litigiilor, entitate care să medieze conflictele comerciale dintre consumatori şi furnizori, în condiţiile în care nici una dintre entităţile existente nu are această posibilitate în present

e) Realizarea unei strategii de diminuare a sărăciei energetice şi protejarea a consumatorilor vulnerabili

f) Definirea unui nou model energetic în concordanţă cu cerinţele prezente şi viitoare care să asigure necesarul energetic românesc în următorii 50 de ani în concordanţă cu constrângerile sociale, de mediu etc. România trebuie să accepte că sistemul românesc energetic nu mai face faţă tuturor cerinţelor prezente şi viitoare, este dependent de sursele de import, şi trebuie să creioneze urgent strategii clare şi realiste de Securitate Energetică şi de definire a unui Nou Model Energetic Naţional, în contextul evoluţiilor viitoare.

4. Măsuri pentru cazuri de nefuncţionare a pieţei şi cazuri de urgenţă energetică

Când ne confruntăm cu creşteri de 20 – 30% a preţului la nivel de câteva zile, nu mai putem vorbi de o piaţă liberă pe deplin funcţională, iar doar măsuri precum compensarea unei părţi din facturi nu sunt suficiente. O piaţă disfuncţională a energiei, cu un dezechilibru mare între cerere şi ofertă, impune o altă abordare, care trebuie legiferată. Important să se stabilească când se aplică astfel de măsuri şi mai ales să se prevină ca aceste măsuri să fie utilizate în scop populist.

Introducerea unor acţiuni de reglementare a pieţei pentru o perioadă determinată (gaze, energie electrica) se poate realiza conform Legii 21/1996 cu toate modificările ulterioare, care prevede la Art. 4 (3) În împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitate evidentă a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor sau chiar blocarea acestora.

Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.

Astfel, consider că în baza alin 3, art 4 din Legea 21/1996 este necesară modificarea legii 123/2012 în care să se prevadă că la dezechilibre majore preconizate între cere şi ofertă, se vor aplica următoarele măsuri:

a) „Cap la pret final” pentru fiecare furnizor, cu plafonarea profitului furnizorului şi mecanism de recuperare costuri,

b) Suspendarea temporară a exporturilor,

c) Introducerea coşului de import astfel încât cantităţile de energie (gaze şi energie electrică) importate să fie distribuite în mod unitar la nivelul tuturor consumatorilor

d) Plafonarea pe termen scurt a preţului producătorilor pentru energia/gazele nevândute

e) Măsuri de acoperire a cererii de gaze, energie electrică etc. în iarna următoare: Definirea conceptului de Societate de Securitate Energetică Strategică, cu scopul de achiziţionare de gaze/energie electrică pentru acoperirea eventualelor crize energetice,

Atunci când ne îndreptăm către o lipsă acută a gazelor şi a energiei electrice, considerăm că se impune activarea art 24 si art 176 din legea energiei si a gazelor pentru derularea de urgenţă a unui plan de măsuri (În cazul unor situaţii neaşteptate de criză pe piaţa de energie/gaze şi în cazul în care este ameninţată siguranţa fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalaţiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport şi de sistem propune ANRE şi ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranţă) care să cuprindă:

a) Măsuri de acoperire a cererii de gaze, energie electrică etc. în iarna următoare: activarea imediată a societăţilor de Securitate Energetică Strategică (care trebuie definite şi operaţionalizate), pentru a achiziţiona/depozita gaze care ar putea preveni o criză energetică,

b) Realizarea unor depozite strategice de înmagazinare a gazelor naturale.

c) Realizarea unui plan de măsuri de diminuare a livrării gazelor naturale/energie electrică către anumiţi consumatori industriali, ori de câte ori există situaţii de deficit masiv şi metode de compensare a pierderilor înregistrate de aceştia;

d) Realizarea unui plan de măsuri de diminuare a livrării gazelor naturale/energiei electrice către anumiţi consumatori non casnici neindustriali, ori de câte ori există situaţii de deficit masiv, prin reducerea activităţii/trecerea în online (şcoli, grădiniţe, sedii administrative, birouri);

e) Raţionalizarea gazelor extrase din depozitele de înmagazinare, în situaţii previzibile de deficit masiv, cu compensarea pierderilor înregistrate de cei care sunt prejudiciaţi de lipsa de aces la propriile gaze din depozite.

f) Introducerea de urgenţă a:

o Contractelor de rezervare de capacitate discontinue;

o Contractelor intreruptibile de livrare a gazelor şi energiei electrice;

o Racordări noi condiţionate de existenţa unei surse alternative de energiei (sisteme duale de alimentare) pentru anumite categorii de consumatori.