Formularele pentru şomaj tehnic: descarcă cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru firme şi PFA

Ministerul Muncii a publicat în Monitorul Oficial, marţi seara, 4 ordine de ministru prin care se stabilesc formularele necesare firmelor, persoanelor fizice autorizate (PFA), cluburilor sportive şi altor beneficiari ai şomajului tehnic plătit de stat pe perioada stării de urgenţă, ca urmare a pandemiei de coronavirus COVID-19, conform OUG 32/2020.

Pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) şi familiale (IF),profesii liberale (PF)

descarcă cerere, descarcă declaraţie pe propria răspundere

Fisierul complet va contine: cererea semnata + copie CI +declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al PFA,II,IF,PF, dupa caz

Ce transmitem la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Cererile, declaraţiile pe proprie răspundere, respectiv listele pot fi folosite începând de miercuri, 1 aprilie 2020.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a anunţat că, începând de miercuri, 1 aprilie, pot fi depuse cererile şi declaraţiile pe propria răspundere în vederea obţinerii sprijinului oferit de Guvern, pe perioada stării de urgenţă, sub forma şomajului tehnic.

Demnitarul a dat asigurări că toate agenţiile judeţene sunt pregătite să preia şi să proceseze rapid aceste solicitări şi că se vor face eforturi în vederea achitării sumelor solicitate de angajatori într-un termen mai scurt de 15 zile, iar în cazul PFA, contracte de drepturi de autor, sportivi etc. se va încerca ca plăţile să se facă în mai puţin de 10 zile.

Astfel, angajatorii vor transmite online Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM), fiecare în judeţul în care are sediul social, documentele necesare pentru obţinerea fondurilor de la stat în vederea acoperirii salariilor/veniturilor angajaţilor lor care se află în şomaj tehnic. Fiecare AJOFM are o adresă de email dedicată pentru preluarea documentelor: numelejudet@anofm.gov.ro (ex: braila@anofm.gov.ro). Lista adreselor de mail unde se trimit documentele