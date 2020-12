Ford Motor va alege între uzina din Craiova şi fabrica din Köln pentru fabricarea noii sale maşini electrice

Presa din Köln deja speculează, susţinând că uzina locală ar fi fost aleasă de Ford, technocodex.com , citând europe.autonews.com Potrivit acestora, producătorul auto american va investi un miliard de euro în fabrica din Köln pentru a trece la producţia de modele electrice. Cifra a fost furnizată de jurnaliştii de la Koelner Stadt-Anzeiger şi a fost preluată şi de alte publicaţii locale.

Aceleaşi publicaţii scriu însă că uzina din România era creditată cu prima şansă pentru a prelua producţia. Şi aceasta ţinând cont de costurile mai mici ale forţei de muncă. Însă Koelner Stadt-Anzeiger a scris, citând surse apropiate producătorului auto, că, în cele din urmă, s-a luat o altă decizie.

„Am anunţat anterior că vom construi un nou vehicul electric pentru Europa bazat pe platforma Modular Electric Drive a Volkswagen începând din 2023. Dar nu am confirmat încă detaliile şi nu comentăm speculaţiile”, a declarat un purtător de cuvânt al Ford pentru Automotive News Europe.

Uzina din Köln construieşte în prezent hatchback-ul mic Fiesta.

Modelul EV, parte a colaborării între Ford şi VW Group

Ford şi VW Group au anunţat în ianuarie 2019 o cooperare industrială privind camionetele comerciale şi camionetele. Iar aceasta a fost ulterior extinsă la vehiculele autonome şi electrice, scrie blog.bestride.ro

Maşina electrică MEB este inclusă în acest acord. Ea ar urma să fie comercializată începând cu 2023. Şi este proiectată la centrul european de dezvoltare al producătorului auto din Merkenich, în apropiere de Köln. Lucru care poate cântări în alegerea fabricii. Ca şi lipsa infrastructurii rutiere din România.

Ford analizează în plus, după cum a declarat preşedintele diviziei europene, Stuart Rowley, şi oportunitatea dezvoltării unui al doilea model pe platforma MEB. În plus Rowley a anunţat că maşinile construite sub sigla americanilor urmează să fie diferite de cele VW. „Suntem decişi să fie modele cu personalitate. Să arate, să se conducă şi să ofere experienţa tipică unui Ford, nu doar să fie construite de Ford”, a spus el.

Ford a declarat că se aşteaptă să livreze peste 600 000 de vehicule bazate pe MEB în Europa pe o perioadă de şase ani care începe în 2023.