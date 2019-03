Fondul Suveran are un mare potenţial. De corupţie. Cum ar trebui gestionat pentru a fi profitabil

Ministerul Finanţelor Publice a publicat vineri proiectul privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) , considerat un „vehicul public de investiţii financiare/intermediere financiară în acţiuni/participaţii în proiecte/companii profitabile”, cu „rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către economie şi proiecte rentabile”.

Din FSDI vor face parte 28 de companii: ENGIE România, Electrica SA, Delgaz Grid, E.ON Energie, Chimcomplex (la care 96,05% dintre acţiuni sunt deţinute de o societate controlată de omul de afaceri Ştefan Vuza), OMV Petrom (la care statul român deţine doar 20,64% dintre titluri), Telekom Romania Communications (la care statul român deţine 45,99% dintre acţiuni), CN "Loteria Română" SA, IAR SA, OIL Terminal, CN Administraţia Porturilor Dunării Maritime, SN Romgaz, Hidroelectrica, CN Aeroporturi Bucureşti, Nuclearelectrica, Imprimeria Naţională, CONPET, SN Aeroportul Traian Vuia Timişoara, Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M" S.A., CN Administraţia Porturilor Dunării Fluviale, CN pentru controlul cazanelor (CNCIR), Cupru Min SA Abrud, SN a Sării, Romaero, CN Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, CN Administraţia Canalelor Navigabile, Antibiotice SA şi CN Unifarm SA.

Capitalul social iniţial al FSDI, este stabilit la 19,11 miliarde de lei, din care aport în numerar de 9 miliarde lei (pe care-l va asigura Ministerul Finanţelor) şi din aport în natură reprezentat de pachetele de acţiuni nominative în valoare 10,11 miliarde de lei, deţinute de stat la operatorii economici prevăzuţi în lista companiilor.

Economist: Statul poate lua credite pe baza activelor FSDI

Întrebat cum poate statul să forţeze nişte companii cu capital majoritar privat să facă parte din acest fond, economistul Dragoş Cabat a spus că statul va transfera doar acţiunile de la ministere la acest fond. „Statul deţine încă acţiuni la unele companii cu capital majoritar privat. Va transfera aceste acţiuni de la ministere la FSDI. Dar nu aici este problema, ci modul în care statul va gestiona aceste acţiuni, pentru că pe baza activelor Fondului, statul poate lua credite şi poate face privatizări.

Multe state au un astfel de Fond pe care-l gestionează profesionist, precum Norvegia sau Arabia Saudită. La polul opus avem Malaezia unde chiar preşedintele este suspectat de corupţie şi spălare de bani. Problema la noi nu este controlul politic, ci cum va fi gestionat acest fond, pentru că e greu să-i bănuieşti pe Vâlcov, Teodorovici sau Dragnea de onestitate. Se vor găsi alte doamne, gen doamna Viorica Dăncilă”, a spus Cabat.

Opoziţia a anunţat că va bloca înfiinţarea FSDI

Eurodeputatul PNL, Siegfried Mureşan, şi liderul PNL, Ludovic Orban, au anunţat pe paginile lor de Facebook că vor uza de toate căile legale pentru a bloca înfiinţarea acestuia.

„Vom folosi toate mijloacele legale pentru a bloca înfiinţarea Fondului Suveran de către PSD”, a scris eurodeputatul.

"Aşa zisul fond suveran este de fapt o megaescrocherie prin care se urmăresc mai multe obiective: punerea sub controlul politic al lui Dragnea a celor mai importante şi profitabile companii româneşti cu capital majoritar de stat; obţinerea de bani sub formă de împrumut, girand cu acţiunile companiilor; folosirea acestor bani pentru nişte investiţii decise politic; scoaterea de sub legislaţia europeană din domeniul achiziţiilor a tuturor contractelor care se vor încheia, pentru a hrăni clientela politico-economică a PSD- ALDE cu bani publici fără niciun control din partea instituţiilor statului; preluarea ostilă a acestor companii româneşti de către nişte clienţi obscuri ai actualei puteri, că urmare a imposibilităţii de restituire a împrumuturilor", a scris la rândul său Ludovic Orban.

Intenţia Guvernului de a înfinţa acest Fond a adus ample reacţii din partea Opoziţiei. Victor Ponta, liderul Pro România, a sugerat că Fondul Suveran de Investiţii este unul al ''jafului naţional'', dând posiblitatea ca acele companii, subevaluate la 2 miliarde de euro, să fie vândute în mod direct ”unor proprietari din Israel sau Rusia”.

Analiză Reuters: Astfel de fonduri pot fi o posibilă cale spre corupţie

Jurnaliştii Reuters au făcut o analiză a proiectului privind înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii, arătând că, în ciuda criticilor şi a declarării proiectului drept neconstituţional în 2018, Guvernul continuă înfiinţarea lui, deşi astfel de fonduri „pot fi o posibilă cale spre corupţie”. Ei au dat exemplul fondului suveran 1MDB din Malaezia, care este în centrul investigaţiilor privind spălarea banilor din cel puţin şase ţări.

