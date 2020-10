Florin Cîţu: Pachetul de susţinere a economiei este aproape de 6% din PIB. Am investit în 9 luni de criză cât în tot anul 2017

„Astăzi pachetul este aproape de 6% din PIB, bani care au fost injectaţi suplimentar în economie în primele nouă luni de zile sunt aproape 36 miliarde de lei. 16,5 miliarde lei au rămas la companii prin măsurile fiscale, prin amânare la plată. 250 milioane de lei sunt bani care au rămas la companii în urma bonificaţiei la plata impozitului pe profit. 3,2 miliarde lei la rambursări TVA în plus faţă de anul trecut. Am încasat cu 2 miliarde lei mai puţin la TVA decât anul trecut, dar am restituit mai mult cu 3,2 miliarde lei. 6,9 miliarde lei sunt banii investiţi în plus în economie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Suma investită de acest guvern în primele 9 luni de zile de 30 miliarde lei este cea mai mare sumă investită în primele 9 luni din an din ultimii 10 ani. Este mai mult decât în 2016 tot anul sau în 2017 tot anul”, a declarat Florin Cîţu, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a afirmat că 9,8 miliarde lei, respectiv 1% din PIB, sunt cheltuieli legate direct de criza de sănătate, 3,3% din PIB sunt bani injectaţi în economie şi mai sunt 30 miliarde lei garanţii pentru împrumuturi pe care le au companiile private, bani care ajung de asemenea în economie.

„Pachetul este aproape de 6%. Estimez că până la fin anului va fi de 7%. Este unul dintre cele mai generoase pachete de investiţii în economia României”, a spus Cîţu.

El a reafirmat că întreg sectorul HoReCa este scutit de plata impozitului specific pentru tot anul 2020.