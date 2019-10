Fiscul a început „vânătoarea de vrăjitoare“: Nuclearelectrica, verificată pentru că nu a plătit statului dividende suplimentare

Aşa se face că ANAF a demarat o serie de verificări, inclusiv asupra companiilor de stat precumNuclearelectrica, vrând să vadă care este motivul pentru care aceasta nu a plătit statului dividendele suplimentare pe anul trecut, în condiiţiile în care compania are nevoie de bani pentru a începe retehnologizarea Unităţii 1, a cărei durată de viaţă expiră.

“În continuare suntem vânaţi din punctul de vedere al dividendelor suplimentare. Începând de azi am un control al ANAF care să verifie de ce după aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2018 nu am mai dat dividende suplimentare Nu am dat pentru că nu mai avem de unde”, a declarat Adrian Gabriel Dumitriu, director financiar al Nuclearelectrica.

El a explicat că societatea are nevoie de bani pentru lucrările de re-tubare a Unităţii 1 a centralei nucleare de la Cernavodă

“Este un proiect de 1,5 miliarde de euro, sperăm să suportăm jumătate din contribuţia proprie, restul din împrumuturi din piaţă. Aşteptăm şi noi, ca toată lumea, predictibilitate”, a declarat Dumitriu, la conferinţa Energy Forum, organizată de publicaţia Profit.ro.

Retehnologizarea va demara în 2026 şi va începe cu un studiu de fezabilitate care va fi gata în 2021 şi ne va spune exact şi costurile, estimate acum între 1,2 şi 1,5 miliarde euro", a spus Urjan.

Primul reactor al centralei Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996.