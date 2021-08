Estimări: Cu cât se scumpeşte energia electrică pentru consumatorii casnici, după majorările de pe piaţa angro

Pentru consumatorii care sunt în serviciu universal şi decid să rămână aşa, preţurile vor creşte abia la 1 ianuarie 2022, pentru că actualul preţ, stabilit la 1 iulie, este valabil şase luni, cel puţin potrivit reglementărilor de acum, scrie e-nergia.ro

Enel

Cea mai bună ofertă pe care Enel a trimis-o clienţilor săi era ceea ce se cheamă Enel Simplu Anual. Ea presupunea atunci un preţ al energiei active de aproape 0,33 lei/kWh, şi era fără abonament. Acum, această ofertă a Enel vine cu un preţ al energiei active de 0,46 lei/kWh, deci cu 13 bani/kWh mai mult, bani pe care i-aţi plăti în plus dacă la reînnoirea contractului, care va avea loc în ultimele luni ale acestui an, aţi alege acelaşi plan tarifar. Adică 13 lei în plus la o factură lunară de 100 kWh, fără TVA, sau 15,5 lei, cu TVA.

A doua cea mai bună ofertă trimisă de Enel era Enel Fix Online Salut, 0,23 de lei/kWh pentru energia activă şi 0,19 lei abonament zilnic. Dacă la reînnoire aţi alege aceeaşi ofertă (fără Salut, Fix Online simplu pentru că sunteţi deja client Enel în concurenţial) aţi plăti, cel puţin pe baza ofertei de acum, 0,34 lei/kWh pentru energie şi 0,35 lei/zi abonament. Deci, în plus, la o factură lunară de 100 kWh, aţi plăti în plus 19 lei, cu tot cu TVA.

Electrica Furnizare

Electrica Furnizare avea, pentru ultima parte a anului trecut, cea mai bună ofertă concurenţială sub forma tarifului Stabil 30. Atunci, preţul energiei active era de 0,32 lei/kWh. Acum, aceeaşi ofertă vine cu un preţ de furnizare de 0,39 lei/kWh. Deci, la o factură de 100 kWh, dacă acesta va fi preţul din noul contract, veţi plăti în plus circa 8 lei, cu TVA. Această ofertă însă este valabilă, din datele companiei, doar pentru contractele încheiate până la finalul acestei luni, deci nu putem şti care va fi preţul din ultima parte a anului, când vă expiră vechiul contract.

CEZ

CEZ avea, în ultima parte a anului trecut, cel mai bun preţ în oferta CEZ Eficient, care presupunea un preţ al energiei active de 0,276 lei/kWh, la care se adaugă abonamentul de 0,32 lei/zi. Acum, în aceeaşi ofertă, preţul este de 0,31 lei/kWh, iar abonamentul zilnic este de 0,38 lei. La fel, acest plan tarifar este valabil pentru contracte încheiate până la finalul lunii septembrie, deci nu putem şti nivelurile pentru finalul anului, când vă expiră contractul. Deci, la o factură de 100 kWh, aţi avea de plătit în plus circa 6 lei, cu tot cu TVA

E.On

În ultima parte a anului trecut, E.On avea drept cea mai bună ofertă concurenţială fără abonament una denumită Start Electric. Cine a accesat-o, plăteşte un preţ de circa 0,34 lei/kWh pentru energia activă, Dacă, la reînnoirea contractului, ar accepta acelaşi plan tarifar, acum preţul energiei active este de 0,42 lei/kWh. Scumpirea ar fi, aşadar, de 9,5 lei, la o factură de 100 kWh.

Tot atunci, E.On informa clienţii că mai are în ofertă şi produsul Home Electric, un plan tarifar cu abonament. La acea vreme, preţul energiei active era de 0,265 lei/kWh, iar abonamentul zilnic era de 0,4 lei/loc de consum. Compania are şi acum această ofertă, dar tarifele sunt altele: 0,345 lei/kWh, la aceeaşi valoare a abonamentului. Aşadar, dacă, la prelungirea contractului, aţi alege aceeaşi ofertă, la un consum lunar de 100 kWh, aţi plăti în plus tot 9,5 lei.