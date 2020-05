Cum sunt păcăliţi românii care pleacă la muncă în străinătate. Parola care le poate salva vieţile

Românii ar trebui să urmeze căile oficiale atunci când îşi caută de muncă în străinătate. Orice ofertă de muncă ar trebui verificată pe site-urile de specialitate - ale Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, ale Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, chiar şi pe site-ul Registrului Comerţului se pot face anumite verificări.

„Din păcate, foarte mulţi dau crezare promisiunilor cunoştinţelor, apropiaţilor, au această încredere, fără a merge cu un contract de muncă, de aceea noi insistăm, pe lângă o verificare temeinică a angajatorului şi a agenţiei de recrutare, să încheie un contract de muncă, să meargă în varianta oficială, unde sunt specificate foarte clar clauzele, programul de muncă efectivă etc.

Mulţi traficanţi caută să îndatoreze persoanele pe care le vizează înainte ca acestea să plece în străinătate, iar odată ajunse în ţara de destinaţie se vor trezi cu foarte multe datorii care se vor acumula de la lună la lună şi nu vor mai putea pleca acasă, a arătat oficialul ANITP, duminică, la Digi24.

Este foarte important, de asemenea, ca atunci când pleci, să anunţi cu cine pleci, unde şi, ce este şi mai important, să stabileşti o parolă secretă.

„Din ce am constatat noi, foarte multe victime sunt ameninţate, sunt în prezenţa traficantului, a exploatatorului, sunt puse să sune acasă sub ameninţare şi să spună că totul este în regulă. Şi atunci toată familia este relaxată şi se gândeşte vai, ce viaţă bună are fiul meu acolo sau fratele!