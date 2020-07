FOTO Cum arată perla litoralului românesc, după ce a fost modernizată

Complexul care operează sub denumirea Phoenicia Blue View Resort a fost inaugurat joi şi este cel mai mare resort din sudul litoralului.

Aflat anterior în stare de paragină, complexul a fost modernizat şi reabilitat printr-o investiţie totală de 40 de milioane de euro, sumă în care este inclusă şi achiziţia hotelurilor.

Complexul are 1.200 de camere şi 3.000 de locuri şi a fost transformat într-un resort de 4 stele all inclusive. În vara acestui an sunt date în folosinţă corpurile Panoramic şi Belvedere, urmând ca Amfiteatru să se alăture celor două în vara anului viitor.

„Investiţia noastră se ridică la 40 de milioane de euro. Am schimbat totul la acest complex: de la instalaţii sanitare şi electrice la faţade. Încercăm să conservăm cât mai mult din faţadele de odinioară, din ceea ce a făcut ca acest complex să fie numit «perla litoralului românesc». Materialele folosite, cum ar fi marmura, gresia şi faianţa, sunt de cea mai bună calitate, fiind importate din Italia“, spune Leonard Buianu, directorul Phoenicia. Va fi păstrată inclusiv compartimentarea iniţială, de 780 de camere în întregul complex Amfiteatru-Panoramic-Belvedere.

Aici sunt aşteptaţi să se cazeze turişti atât români cât şi străini, preţurile urmând să fie stabilite după finalizarea lucrărilor de renovare: „Complexul vizează segmentul family. Copiii vor avea la dispoziţie locuri de joacă, piscine, animaţie, teatru. Pentru complex va fi asigurată partea de legume, ca la Mamaia Nord, din fermele noastre. Acum, dezvoltăm în comuna 23 August un proiect de sere de 10.000 mp, de unde să avem tot timpul legume proaspete pentru turiştii noştri“, spune Leonard Buianu.

Complexul Amfitreatru-Panoramic-Belvedere a fost ridicat la începutul anilor 70, în cea mai spectaculoasă zonă a staţiunii, acolo unde faleza formează un golf. La ridicarea celor trei hoteluri pe terase şi-au dat concursul arhitecţi de seamă ai epocii, din echipă făcând parte Solari Grimberg, Şerban Manolescu şi Radu Mănăilă. Aici, în perioada comunistă, veneau numai turişti străini bogaţi. Pe lângă camerele de cazare, aici erau amenajate şi spaţii comerciale şi de loisir.

După Revoluţie, complexul a trecut în portofoliul Unita Turism, care l-a lăsat în paragină. În ultimii ani, o cameră, spun oamenii din turism, se închiria cu 70 de lei. Peste elementele iniţiale, care aveau farmecul anilor 70, au apărut decoraţiuni ale zilelor noastre, iar un spaţiu a fost închiriat unei terase, Mimosa.