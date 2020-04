Contradicţii privind plecarea românilor la muncă în Austria. Oficialii austrieci au programat trenurile, Bode neagă orice înţelegere

”Am văzut această comunicare publică din partea unui oficial austriac. La nivelul Ministerului Transporturilor nu există niciun document, nicio solicitare oficială din partea vreunui oficial austriac pentru acel tren care să pornească din Timişoara pe data de 2 mai. Aşadar, pe drum am discutat cu colegii mei, le-am cerut să facă demersurile şi am transmis adresă oficială către Ministerul Afacerilor Externe, către ambasadă, către Ministerul Afacerilor Interne, să ne spună dacă la ei a ajuns o astfel de solicitare. La noi nu a ajuns”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor s-a aflat la Timişoara pentru a vizita spitalul de campanie al MApN care se ridică pe Stadionul CFR care aparţine parţial de Ministerul Transporturilor.

”O parte aparţine Ministerului Transporturilor. Eu am felicitat şi sunt mândru că ţara asta are astfel de oameni, determinaţi, care după ce au sunat luni să ceară acordul, le-am spus: oameni buni, suntem în război şi în război nu ne vom gândi unde facem antrenamente peste 2 luni. Este a doua colaborare pe care o avem cu Ministerul Apărării Naţionale, după cea de la Constanţa şi o să îi transmit domnului general Ciucă, ministrului Apărprii Naţionale tot ce am văzut aici şi felicitarile pe care le-am transmis echipei domnului general Ionescu”, a mai spus ministrul.

Austria susţine că a negociat cu România şi Ungaria

Începând cu luna mai, în jur de 1.000 de supraveghetori români pot intra în Austria fără escala în Ungaria în fiecare săptămână,anunţă Ministerul Transporturilor din Austria (OBB).

De la începutul lunii mai, îngrijitorii români permanenţi pot călători pe coridorul verde unic deschis prin Ungaria până Austria sau înapoi acasă. Europarlamentarul austriac Karoline Edtstadler (ÖVP) a anunţat, joi, această soluţie, care a fost negociată împreună cu Ungaria şi România. Restricţiile de ieşire pentru îngrijitorii din România au fost, de asemenea, relaxate.

Potrivit acesteia, peste 33.000 de cetăţeni austrieci au nevoie de îngrijire 24 de ore. Jumătate dintre îngrijitori provin din România. Din cauza restricţiilor de călătorie, aceştia nu au mai putut să schimbe turele colegilor din Austria, astfel că mulţi dintre aceştia lucrează de mai bine de o lună fără pauză.

Până acum, intrarea în Austria din România era posibilă doar cu avionul, datorită reglementărilor stricte de frontieră din Ungaria. În plus, forţa de muncă medicală şi socială a fost supusă restricţiilor de ieşire din România, care acum au fost relaxate, a spus ministerul.

Patru în compartimentul de şase persoane

ÖBB va oferi - în numele Camerei de Comerţ - trenuri speciale către şi dinspre România începând cu 2 mai. Cel mult patru pasageri vor putea călători în compartimentele cu câte şase locuri, pentru asigurarea păstrării distanţei de siguranţă necesară, iar călătorii trebuie să poarte mască de portecţie, potrivit europalamentarului Edtstadler.

Trenurile de noapte ar putea fi închiriate de statele federale, camerele sau agenţiile de plasament pentru îngrijitori.Nu vor putea fi vândute bilete unice. Deocamdată, obligaţia imigranţilor din România de a intra în carantină timp de 14 zile la sosirea în Austria sau de a fi testaţi pentru Coronavirus continuă să se aplice.

În cazul în care există o cerere suficientă, opţiunea trenului de noapte este de asemenea concepută ca un model pe termen lung pentru traficul de navete din ţările vecine, a declarat Magnus Brunner, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Ministrul infrastructurii, Leonore Gewessler, a subliniat că soluţia feroviară permite respectarea recomandărilor privind sănătatea şi este, în plus, „ecologică". Andreas Herz, preşedintele asociaţiei profesionale pentru îngrijirea personală din WKO, a fost, de asemenea, mulţumit de soluţie: sistemul de îngrijire 24 de ore a fost „considerabil uşurat", titrează APA.

În ultimele săptămâni, mii de români s-au întors la muncă în străinătate în urma apelurilor formulate de autorităţile din Marea Britanie, Germania şi Italia.