Cîţu: Vreau să am Coaliţia de partea mea în această rectificare

„Sunt câteva lucruri peste care nu pot să trec şi nu pot să trec să avem un deficit mai mare de 7,16% din PIB, aş vrea să reducem, dar nu o să merg mai departe, este pus în dezbatere publică. O să avem şi un ministru al Finanţelor care vine, o să poată să discute, dar din punctul meu de vedere vreau să am Coaliţia de partea mea în această rectificare pentru că este vorba de proiecte pentru români, este vorba de banii românilor, e vorba de Coaliţie de guvernare şi de fiecare dată am fost cel care i-a adus la masă. Chiar dacă în spaţiul public s-au certat între ei, am încercat de fiecare dată să-i aduc la masă să găsim o soluţie”, a declarat premierul.

Întrebat care este cifra corectă în ceea ce priveşte execuţia bugetară acolo unde există diferenţe între ce a transmis şi ce au raportat miniştrii public, el a precizat: „c ifra pe care eu am dat-o este verificată de Ministerul Finanţelor Publice". Întrebat dacă miniştrii au minţit, el a precizat că poate fi verificat raportul intersemestrial şi „acolo se vede clar execuţia”.