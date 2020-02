Cîţu: Trei ani s-au ignorat avertismentele de la Comisia Europeană; procedura de deficit excesiv nu putea fi evitată

Ministrul interimar al Finanţelor, Florin Cîţu afirmă că, de la preluarea mandatului, nu a făcut decât să plătească facturi şi nu a făcut cheltuieli suplimentare care să crească deficitul, acesta fiind rezultatul guvernării PSD.

Cîţu afirmă că Viorica Dncilă şi Eugen Teodorovici au informat inclusiv Banca Monetară şi FMI în 2019 că ţinta de deficit de 3% este în pericol.

”Când am preluat acest mandat, veniturile erau supraestmate cu 19 miiarde de lei, ce să mai salvezi? Ca să reduci deficitul, trebuia să tai cheltuieli de 10 miliarde de lei. Vă daţi seama ce însemna asta? În două luni să tai cheltuieli de 10 miliarde de lei, aruncai România în cap. Am vorbit cu Comisia Europeană, am prezentat situaţia şi am ales cea mai bună soluţie pentru români”, a declarat Florin Cîţu, miercuri seară, la Frealitatea Plus.

Cîţu afirmă că pentru el, ca ministru liberal, această soluţie nu este cea mai bună.



”Credeţi că eu sunt ministrul care vrea să fie asociat cu un deficit excesiv? Nu, dar asta este situaţia acum şi încerc să o repar. Ideile că putea să reduci deficitul peste noapte, când aveai o gaură de 19 miliarde de lei, arată clar lipsa de experienţă a celor care vorbesc pe subiect”, a mai spus Cîţu, precizând că trei ani de zile s-au ignorat avertismentele de la Comisie Europeană.

”România va intra în procedură de deficit excesiv, era o prcedură care nu putea fi evitată. Este o procedură prin care România va trebui să prezinte nişte măsuri de corectare a deficitului sub 3%. Va fi o decizie luată în martie, iar până în septembrie trebuie să prezentăm aceste măsuri”, a mai declarat Cîţu.

Acesta a firmă că are semnale că strategia pe care a pregătit-o va fi acceptată de Comisia europeană

”În strategia fiscal-bugetară am arătat că România aduce deficitul bugetar pe ESA sub 3% în 2022. Acesta este obiectivul meu de a convinge Comisia Europeană că mai repede de atât nu se poate, fără un cost major pentru economie. Din semnalele pe care le am, din discuţiile pe care le am cu Comisia Europeană, Comisia Europeană va accepta această traiectorie a noastră, gradual, de reducere a deficitului. Ceea ce înseamnă, de fapt, o reducere a stimulului fiscal din economie, gradual. Nu să apăsăm pe pedală dintr-odată să aruncăm, să dăm cu economia de gard. Apăsăm uşor pe frână, în următorii doi ani de zile şi cred că am toate argumentele de a covinge Comisia Europeană de a accepta acest calendar de reducere a deficitului”, a mai declarat ministrul Finanţelor.

Comisia Europeană (CE) a anunţat că a adoptat un raport privind România, care analizează în ce măsură ţara respectă criteriul deficitului bugetar prevăzut de Tratatul de la Maastricht. Deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este justificată, potrivit raportului.