Cîţu: Deficitul va scădea sub 3% abia în 2022. Comisia Europeană vrea anul acesta, dar nu se poate

Cîţu a afirmat că România va intra în procedură de deficit excesiv, lucru care este inevitabil şi care se va întâmpla în luna martie.

„Domnul guvernator (al Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, n.r.) are dreptate în mare parte: în România, problema nu o reprezintă dobânzile direct, ci deficitele. Deficitul bugetar reprezintă o problemă, dar în 2020 am arătat că vrem să reducem această problemă în economie şi îl asigur pe domnul guvernator că intrăm pe o cale de reducere a deficitului bugetar sustenabilă. Vom reveni sub acel prag de 3%, în 2022 aşa cum am promis. Dobânzile sunt strâns legate de evoluţia deficitului”, a declarat el.

Ministrul Finanţelor a spus că România trebuie să obţină acordul Comisiei Europene pentru acest termen în discuţiile pe procedura de deficit excesiv.

„Procedura înseamnă să prezinţi un set de măsuri prin care vei reduce deficitul în viitor. Şi le-am prezentat în strategia fiscal-bugetară, care reduce deja deficitul în viitor, în 2022, sub 3%. Cred că singurul lucru care trebuie să fie negociat cu Comisia Europeană este viteza cu care te întorci sub 3%. Bineînţeles, Comisia ar fi spus că trebuie să ne întoarcem sub 3% anul acesta, noi spunem foarte clar că nu se poate aşa ceva, pentru că asta ar însemna ca politica fiscală să afecteze negativ economia şi nu vom face aşa ceva”, a spus ministrul Finanţelor.

Ministrul a adăugat că intrarea în procedura de deficit excesiv s-a luat în calcul la construcţia bugetului pe acest an.

„Strategia fiscal-bugetară arată deja că deficitul bugetar va scădea sub 3% în 2022. Noi am luat în calcul când am construit bugetul pe 2020 că vom intra în procedura de deficit excesiv. Nu aveam cum să evităm după ce am găsit acolo la execuţia bugetară pe ultimul an. Ştiam foarte bine că vom depăşi 3%, am spus asta din prima zi, deci nu aveam cum să evităm. Procedura de deficit excesiv este ceva automat, în momentul în care ai trecut de 3% intri în discuţii cu Comisia Europeană despre această procedură”, a declarat Florin Cîţu.

Acesta a precizat că, având în vedere execuţia bugetară pe primele două luni, s-ar putea să avem un deficit bugetar sub ţinta de 3,6% din bugetul pe 2020.