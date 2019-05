Borza: Foamea de bani a statului, taxată cu vârf şi îndesat de bănci. Noul ROBOR, aceeaşi Mărie cu altă pălărie

Noul indice, care se publică în fiecare zi de BNR, reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa interbancară. La actualizarea trimestrială a dobânzii, nu se va mai lua în calcul valoarea indicelui din ultima zi a trimestrului care se încheie, ci media ratelor de dobândă zilnice din trimestrul anterior.

Noul indice astfel calculat pentru trimestrul anterior se va aplica exclusiv creditelor în lei acordate populaţiei, nu şi companiilor, având o valoare fixă pe un interval de trei luni.

Prima valoare a IRCC, valabilă în intervalul mai-iulie, este de 2,36%.

„Consumatorii de credite au câştigat un indice de referinţă cu 27% mai mic decât vechiul ROBOR. Teoretic, înseamnă costuri mai mici cu creditele. Spun doar teoretic, pentru că, în practică, băncile vor avea grijă să-şi crească marja. Dobânda anuală efectivă (DAE) se formează din acest IRCC plus marja băncii şi o serie de comisioane percepute de bancă (costul asigurării, comision analiză, taxe de administrare a creditului etc). Lăcomia băncilor nu are limite. În România, un credit ipotecar ajunge să aibă o dobândă anuală efectivă de 7-8%, iar un credit de consum 11-13%, dobânzi în medie de trei-patru ori mai mari decât media la nivel european. Nimic nu justifică practicarea unor dobânzi atât de mari. Dar, până la urmă, prost e cel care dă, nu cel care cere. Aşa se explică faptul că, în ultimii 20 de ani, România se află pe primul loc în Europa la creşterea preţurilor pentru bunuri şi servicii”, scrie Remus Borza pe blogul său