Bode: România va plăti o „taxă de incompetenţă” de 2,2 miliarde de euro

"Apropo de greaua moştenire, mă feresc să folosesc această sintagmă - avem o guvernare foarte dificilă şi din punct de vedere politic şi din punct de vedere al moştenirii administrative -, dar vreau să vă arăt un document. Am fost şocat când am văzut că din 2007 până în 2019 situaţia litigiilor în curs pentru contractele semnate de către CNAIR, CFR Infrastructură şi Metrorex, acele revendicări, celebrele claim-uri (despăgubiri - n. r.) sunt în total de 2,2 miliarde de euro. În 12 ani, România a dat şi are de dat 2,2 miliarde de euro, taxa pe incompetenţă", a spus Bode, la B1 TV, scrie Agerpres.

Ministrul a făcut referire la foşti angajaţi ai CNAIR (fostul CNADNR) care lucrează acum în aceste firme de avocatură ce dau în judecată companiile de stat şi le cer despăgubiri din diverse motive.

"Sigur în domeniul construcţiilor aceste revendicări sunt fireşti la anumită dimensiune, dar tu să faci din asta un scop, să vezi că anumite companii urmăresc doar aceste revendicări, să obţină cât mai mulţi bani şi să execute cât mai puţin, să vezi că în aceste mari companii de claim-uri, aceste firme de avocatură, regăseşti consultanţi foşti angajaţi ai CNADNR care pot să pună degetul şi să spună: 'Eu în urmă cu 9 ani, când am întocmit proiectul, am greşit aici. Puteţi să verificaţi şi să cereţi statului român bani'. Aceasta este chiar o bătaie de joc!”, a spus Bode.

Şeful de la Transporturi a dat asigurări că va debloca proiectele şi le fa finaliza.

"Din păcate, în această situaţie nefericită suntem, dar am spus: sunt proiecte care pot fi finalizate anul viitor, sunt proiecte pe care le voi debloca şi le voi finaliza într-un termen foarte clar stabilit", a subliniat el.