Cum ar fi putut evita România scumpirea energiei. Ce spun experţii

"Vizavi de preţurile la gaze, e chestiune de cerere şi ofertă. Cu siguranţă, preţurile sunt extrem de ridicate şi este puţin probabil ca acest lucru să fie sustenabil pe termen lung. Cred că vom realiza că, în curând, preţurile vor scădea, dar proiectul nostru din Marea Neagră pentru zona de offshore este setat să avem un ciclu pe 20 de ani, iar ciclicitatea va avea preţuri ridicate şi preţuri scăzute. Acţionariatul nostru este extrem de frustrat, pentru că suntem atât de aproape de a extrage acest gaz, dar din varii motive (...)

Trebuie să existe o schimbare totală în pachetele guvernamentale şi taxele trebuie scoase din Legea offshore. Totdeauna există blocaje în ceea ce încercăm noi să facem. Este un element descurajant în ceea ce priveşte investiţia pentru dezvoltarea de extracţie de gaz natural la Marea Neagră, lucru care nu prea se întâmplă în alte ţări. Aş dori să exemplific cu Turcia. Acolo s-a făcut o descoperire de gaz anul trecut şi s-a luat o decizie finală de investiţie unde gazul ar putea să înceapă să fie deja produs în 2023. Deci, atitudinea este extrem de proactivă şi spre beneficiul tuturor celor implicaţi în acest sens.

În cazul României este vorba despre o alegere: vrem să avem o industrie de gaz la Marea Neagră pentru a deveni un net exportator sau vrem să rămânem importator? Sunt de acord că există un vârf de preţ temporar la nivel de gaz natural, dar se putea evita total acest lucru dacă aveam o dezvoltare rezonabilă şi responsabilă la Marea Neagră pe zona de offshore pentru a încerca să găsim soluţii la aceste situaţii dificile", a adăugat Beacom.

Conform acestuia, la ora actuală există o cantitate de aproape 140 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe zona de Marea Neagră însă interfeţele politice şi blocajele subminează un parcurs normal.

"E posibil să mai treacă câţiva ani până când putem să producem. Aceste interferenţe politice şi blocaje pe partea de reglementare sunt elemente care subminează absolut complet un parcurs normal. Avem tot felul de iniţiative pe piaţa de gaze care sunt absolut împotriva producţiei. Şi partea aceasta de import de gaze s-a dovedit a fi un dezastru. Dacă eram în Olanda sau în Marea Britanie, proiectul nostru ar fi început şi ar fi avut deja un ciclu de viaţă de minimum zece ani. Deci, furnizarea pe care România o poate face este la un potenţial foarte mare. România ar fi putut să fie cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi este extrem de important de spus să această ţară ar trebui să fie "inundată" de gaz. O situaţie similară cu Arabia Saudită sau cu Norvegia, când vine vorba de exporturile de gaze. Guvernul ar avea luxul întregii bunăstări care poate surveni din acele taxe legate de petrol şi gaze. În momentul de faţă, însă, se importă şi importul merge evident pe preţul pieţei mondiale", a menţionat directorul general al Black Sea Oil & Gas.

Acesta a adăugat că proiectul derulat la Marea Neagră este finalizat în proporţie de 80%, iar din punct de vedere tehnic lucrările ar urma să demareze în luna noiembrie a acestui an.

"În ultimul an am reuşit să avansăm destul de mult în ciuda restricţiilor extrem de severe din cauza COVID-19, de aproape doi ani. Acum suntem la 80% finalizaţi în acest proiect, iar lucrul în offshore este substanţial mai mare. Nouă ne trebuie un plan foarte clar pentru această parte de extracţie şi vă pot spune că, tehnic vorbind, noi începem în noiembrie şi probabil că primul trimestru de producţie va fi la anul. Aceste pachete suplimentare care au fost impuse (în Legea offshore. n.r.) vor fi scoase. Această taxă a fost atât de ostilă şi a subminat absolut total dezvoltarea proiectului din Marea Neagră. Ideea de bază e că noi avem un număr de investiţii în baza unei stabilităţi care ni s-a promis. Taxele trebuie scoase dacă sunt în plus", a subliniat Mark Beacom.

Luna trecută, şeful Black Sea Oil & Gas declara că planurile sale de a fi prima companie care va extrage gaze naturale din depozitele offshore ale României, în pofida unei taxe contestate (-Legea offshore-nr.) care a blocat alte proiecte, vor continua, însă dacă taxa va rămâne în vigoare ar putea să afecteze operaţiunile viitoare în ţara noastră.

Potrivit Reuters, această companie intenţionează să extragă o cantitate de gaze estimată la 10 miliarde metri cubi în ceea ce va fi un test pentru capacitatea României de a atrage investitori şi a accesa rezervele sale de gaze naturale din Marea Neagră, estimate la 200 miliarde metri cubi.

"Debutul producţiei nu este condiţionat de abrogarea Legii offshore, dar va avea un impact asupra modului în care BSOG se va angaja în viitor în România. Am primit numeroase asigurări că legea va fi amendată dar încă nu am văzut o propunere de amendament propusă spre dezbatere publică. Dacă va continua să rămână în vigoare, grupul ar putea analiza şi alte măsuri pentru a încerca soluţionarea acestui dosar", a punctat Beacom.

Guvernul de la Bucureşti a anunţat că Legea offshore va fi amendată în Parlament, în acest an, însă aceste planuri ar putea să sufere o nouă amânare din cauza escaladării tensiunilor în coaliţia guvernamentală, care riscă acum să se rupă, scrie Reuters.

Pe de altă parte, Grupul austriac OMV, prin subsidiara OMV Petrom, şi ExxonMobil sunt parteneri egali în proiectul de explorare a zăcământului de mare adâncime Neptun din Marea Neagră, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Zăcământul a fost descoperit în 2012, însă dezvoltarea sa a fost amânată de mai multe ori, după ce România a implementat modificări legislative considerate nefavorabile de către dezvoltatori. O decizie finală de investiţii cu privire la proiectul de gaze Neptun din Marea Neagră ar urma să fie adoptată în primul trimestru din 2022, declara în februarie directorul de upstream de la grupul OMV, Johann Pleininger.