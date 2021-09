„Bani pentru primării”: Rectificarea prevede credite de angajament de 3 miliarde de lei pentru investiţiile finanţate prin PNDL3

„Fonduri, în valoare totală de 2,39 miliarde de lei, pentru investiţii locale şi de interes naţional, locuinţe sociale şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, au fost aprobate, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în şedinţa de marţi a Guvernului. Executivul a luat o decizie privind rectificarea bugetară”, a informat ministerul, precizând că a primit 200 de milioane de lei pentru investiţii majore, derulate prin Compania Naţională de Investiţii aflată sub autoritatea MDLPA.

Totodată, ministerul va putea cheltui, pentru investiţiile locale, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 2 miliarde de lei, în acest an. După cum este cunoscut, execuţia bugetară a Ministerului Dezvoltării pentru aceste două programe este de 100%. „Ministerul Dezvoltării a utilizat toate resursele financiare pe care le-a avut la dispoziţie pentru aceste investiţii, de aceea a fost nevoie de suplimentarea fondurilor la rectificarea bugetară”, a arătat Cseke Attila. Ministrul a adăugat că rectificarea prevede şi credite de angajament în valoare de 3 miliarde de lei pentru investiţiile finanţate prin PNDL, peste alocarea de 2 miliarde de lei.

Încă vor putea fi semnate contracte de finanţare în acest an în cadrul programului Anghel Saligny, adoptat recent, care prevede construcţia şi modernizarea reţelelor de apă, canalizare, gaze şi drumuri. Au fost aprobate credite de angajament, în valoare de 3 miliarde de lei, pentru acest program de investiţii. „Ministerul Dezvoltării va finaliza în curând normele de aplicare pentru acest program de investiţii, iar cererile de finanţare pot fi depuse şi aprobate încă în acest an datorită rectificării bugetare care conţine fondurile necesare aferente. Adoptarea programului de investiţii Anghel Saligny, înainte de rectificarea bugetară, a fost necesară pentru că astfel am avut posibilitatea de a aloca şi fonduri pentru acest program”, a explicat ministrul.

Ministerul Dezvoltării alocă, conform rectificării bugetare, 750 de milioane de lei pentru supracontractarea cererilor de finanţare depuse de întreprinderile mici şi mijlocii, prin Programul Operaţional Regional. Astfel, antreprenorii care au depus cereri, dar nu au primit finanţare din cauza fondului epuizat, pot acum accesa fonduri pentru dezvoltarea întreprinderilor.