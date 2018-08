Începând cu luna august, 5 to go şi Banca Transilvania se alătură proiectului pilot de mobilitate electrică UberGREEN, serviciul de transport cu maşini 100% electrice. Cele două companii susţin programul pilot acoperind parţial costul de leasing al maşinilor electrice UberGREEN, sprijinind astfel şoferii parteneri care oferă acest serviciu.

În luna martie, Bucureşti a devenit primul oras din CEE cu un serviciu de ridesharing complet electric. În Europa, Uber mai oferă opţiuni de mobilitate electrice în Londra, Paris, Madrid, Amsterdam, Lisabona, Porto, Zurich şi Munich. Între timp, peste 10.000 de oameni au utilizat maşinile electrice UberGREEN. Distanţa totală a curselor efectuate cu maşinile electrice a fost 71.769 de kilometri, iar dacă această distanţă nu ar fi fost parcursă cu o maşină electrică*, 8,5 tone de dioxid de carbon ar fi ajuns în atmosferă.

„Ne bucurăm să ne alăturăm unei astfel de iniţiative antreprenoriale, care ţine cont de viaţa şi de viitorul comunităţii în care trăim. Ne dorim ca Banca Transilvania să devină un bun cetăţean şi mai ales un bun vecin, de aceea implicarea socială este un obiectiv în sine pentru noi. Prin colaborarea cu UberGREEN şi 5 to go, sperăm ca mobilitatea electrică să devină accesibilă unui număr cât mai mare de oameni, astfel încât Bucureştiul să devină un oraş mai puţin poluat şi mai uşor de navigat ” a spus Őmer Tetik, Director General al Băncii Transilvania.

„Am ales să susţinem proiectul UberGREEN, deoarece energia nepoluantă este un subiect de interes pentru 5 to go. De altfel, vom avea în scurt timp în cadrul 5 to go Drive Thru, o staţie de alimentare cu energie electrică pentru automobile. Compania 5 to go este orientată către proiecte de responsabilitate socială, fiind mereu un subiect pe agenda noastră de lucru şi având proiecte de acest tip în defăşurare, înca din primul an de activitate" Radu Savopol, co-fondator 5 togo.

„Atât 5 to go, cât şi Uber, sunt două branduri young şi cool, care au în centrul modelului de business mobilitatea clientului. De aceea, am considerat mai mult decât oportună susţinerea serviciului UberGREEN. Am dorit, încă de la început, să fim prezenţi peste tot în drumurile clienţilor noştri, să nu fie nevoiţi să ne caute, ci să ne găsească uşor oriunde s-ar afla, în special atunci când apare dorinţa de a consuma o cafea" Lucian Bădilă, co-fondator 5 togo.

„Încă din februarie, de când am lansat UberGREEN, lucrăm susţinut la dezvoltarea serviciului electric în Bucureşti şi ne bucurăm să-i avem alături pe cei de la Banca Transilvania şi 5 to go. Credem că viitorul transportului este electric, împărţit cu alţii şi autonom; ne dorim ca tot mai mulţi oameni să aibă acces la soluţii de mobilitate 100% electrice, convenabile şi la un buton distanţă, iar acest parteneriat este un pas important către această viziune.”, a spus Nicoleta Schroeder, General Manager, Uber România.

Bucureştiul se confruntă cu o problemă severă a poluării aerului. În plus, în luna mai a acestui an, Comisia Europeană a anunţat declanşarea procedurii de infringement împotriva României pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului.

Despre Uber

Misiunea Uber este să facă transportul în mediul urban accesibil peste tot, pentru toată lumea. Compania Uber a fost fondată în 2009 în Statele Unite ale Americii, cu scopul a rezolva o problema simplă - cum poţi comanda o cursă la atingerea unui buton. 8 ani şi peste 5 miliarde de curse mai tarziu, Uber îşi propune să rezolve o provocare şi mai mare: reducerea poluării şi a aglomeraţiei urbane, aducând mai mulţi oameni în mai puţine maşini. Din februarie 2015, Uber este şi în România, în Bucureşti şi, din 2016 şi la Cluj, Braşov şi Timişoara.

Despre 5 to go

5 to go este cel mai mare lanţ de cafenele din România şi Europa de Est şi totodată unul dintre cele mai puternice brand-uri româneşti din zona business-urilor HoReCa, având în momentul de faţă peste 85 de cafenele şi puncte de vânzare în întreaga ţară. De curând, 5 to go a lansat primul Drive Thru si singurul de pe DN1 . Compania se remarcă prin designul interior friendly al cafenelelor, design conceput special pentru a acomoda atât elevii şi studenţi, cât şi zona de corporate, construit special ca aceştia să se simtă bine în locaţiile 5 to go, indiferent de vârstă sau statut social.

Despre Banca Transilvania

Banca Transilvania este nucleul Grupului Financiar BT. Strategia sa este susţinută de acţionari internaţionali puternici, cum este BERD. Activitatea BT este organizată pe trei linii principale de business: Corporate, IMM şi Retail. Banca are 2,5 milioane de clienţi, peste 7.000 de angajaţi şi peste 500 de sedii. BT este lider în România pe piaţa cardurilor, iar 40% dintre companiile nou înfiinţate în 2017 au ales să lucreze cu Banca Transilvania. Este singurul brand bancar românesc parte din Brand Finance 500 ranking, realizat de Brand Finance în 2018. Povestea Băncii Transilvania a început în România, Cluj-Napoca acum 24 de ani, cu o echipă de 13 persoane şi o sucursală.