Avalanşa popririlor: Milioane de conturi blocate de ANAF. De ce pune Fiscul poprire pe toate conturile debitorului, pentru aceeaşi datorie

Fiscul a pornit tăvălugul: milioane de conturi au fost blocate de ANAF, în urma recalculărilor făcute anul trecut pentru anul fiscal 2018. Una dintre dintre cele mai mari bănci din România, BRD Societe Generale - situată pe locul trei după Banca Transilvania şi BCR – a anunţat recent că Fiscul a blocat anul trecut o treime din conturile deschise în cadrul instituţiei.

Francois Bloch, directorul general al BRD – Groupe Société Générale, a declarat că 418.000 de cereri de popriri au fost trimise, anul trecut, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), iar, în total, au fost 700.000 de cereri de poprire la circa 2,3 milioane de clienţi. Pentru gestionarea popririlor BRD a fost nevoită să înfiinţeze un departament special pentru gestionarea conturilor şi notificarea clienţilor.

„Avem un departament care face numai asta”, a subliniat Francois Bloch Bloch, care a adăugat că pentru aceste acţiuni lucrează 20 de persoane, la care se adaugă cei care se ocupă de relaţia digitală cu clienţii. Mai avem si celelate cereri de poprire de la executorii judecătoreşti, în jur de 250.000 pe an, a adăugat Bloch.





Cele 700.000 de cereri privesc numai BRD, estimându-se că numărul persoanelor cărora li s-au blocat conturile sunt de ordinul milioanelor.

Pentru o estimare cât mai corectă a numărului de popriri, menţionăm că primele trei bănci din piaţă, Banca Transilvania, BCR şi BRD aveau în 2017 o cotă de piaţă de aproape 47%, din care BRD deţinea aproape 14%.

ANAF blochează toate conturile debitorului, pentru aceeaşi datorie

De altfel, directorul general al BRD a precizat că, în prezent, primesc popririle de la ANAF în format electronic, dar dificultatea care ar trebui să fie rezolvată este că sunt trimise pe toate conturile persoanei vizate, spre deosebire de executorii judecătoreşti care trimit direct pe contul vizat.

Întrebată de senatori de ce pentru o datorie de 10.000 de lei se blochează 10 conturi cu câte 30.000 de lei în cont fiecare, în loc să blocheze doar suma reprezentând datoria, preşedintele ANAF, Mihaela Triculescu a declarat că Fiscul nu ştie soldul conturilor persoanelor fizice, aşa încât trimite hârtii tuturor băncilor pentru a bloca fiecare cont bancar.

Teodorovici a promis că Fiscul nu va mai face popriri

La jumătatea lunii ianuarie a acestui an, ulterior numirii Mihaelei Triculescu la şefia ANAF, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, spunea că ANAF va fi restructurat din temelii, din punct de vedere al atribuţiilor, şi că nu va mai face popriri.

O primă soluţie legată de popririle pe conturile bancare va fi disponibilă în această primă parte a acestui an, a spus ministrul.

„Am avut o discuţie cu cei de la Transfond, care vor prelua această funcţie de la ANAF, pentru a rezolva situaţia acelor popriri nejustificate, întârzieri şi neplăceri create sau aduse unui contribuabil, din lipsa unui sistem la nivelul ANAF-ului care să evite astfel de situaţii”, spunea atunci Teodorovici.

Transfond este o companie de servicii financiare din România, constituită din 25 de bănci, care deţin 66,67% din acţiuni. Cel mai mare pachet de acţiuni este controlat de Banca Naţională a României (BNR), cu o treime din capital. Domeniul principal de activitate îl constituie furnizarea de servicii de compensare şi decontare a plăţilor fără numerar în monedă naţională, pentru instituţiile de credit, BNR şi alte instituţii financiare.

Scandal în Senat: Triculescu nu ştie dacă a emis sau nu ordinul de eliminare a popririlor pe sume sub 100 lei

Problema popririlor a iscat marţi ample discuţii aprinse în cadrul dezbaterilor din Senat. Senatorul PSD Daniel Fenechiu şi Adriana Săftoiu, fostul purtător de cuvânt al preşedintelui Traian Băsescu, au susţinut că le-au fost blocate conturile, reclamând dificultatea cu care se ridică aceste popriri.

Întrebat dacă Fiscul pregăteşte vreun proiect prin care să fie ridicate mai repede decât în prezent popririle de pe conturile bancare, preşedintele ANAF a spus iniţial că există un astfel de ordin, pentru ca ulterior să revină asupra afirmaţiei, promiţând că va simplifica procedura, dând ordin să nu mai fie poprite conturile pentru sume mai mici de 100 de lei.

„Acum este în vigoare un ordin prin care persoanele fizice care au o datorie mai mică decât 100 de lei nu mai pot fi poprite. Procedura era mai greoaie pentru ridicarea popririlor. Am dat o circulară prin care zilnic un inspector merge la bănci pentru a rezolva această problemă şi a se ridica propririle în acea zi. Nu mai există acum o perioadă mai mare de 3-4 zile după ce s-a achitat debitul ca să se poată ridica poprirea de la bancă”, a declarat Triculescu.

„În ultimul timp am încercat să venim în sprijinul contribuabililor şi prin ordinul din 2019 prin care am încercat ca suma poprită să nu mai fie mai mică de nivelul de 100 de lei. Am încercat prin Legea 30, prin procedura de mediere să aşteptăm ca contribuabilul în termen de 15 zile să se prezinte la agenţie în vederea stabilirii unei eşalonări, ca să nu mai fim nevoiţi să-i punem poprire în continuare pe conturi”, a spus, ulterior, aceasta.

Băncile percep comisioane bancare de 15 – 30 lei pentru gestionarea popririlor

Pe lângă problemele generate de imposibilitatea de a-şi folosi conturile bancare, contribuabilii se confruntă şi cu plata mai multor comisioane percepute de bănci pentru gestionarea popririlor, rareori întâmplându-se să existe un comision unic.

Astfel, Banca Transilvania are un comision de instituire a popririi de 15 lei/poprire; un altul de plată a popririi de 10 lei - pentru plăţi mai mari sau egale cu 31 lei şi 31 de lei pentru plăţi mai mari de 31 lei; un comision suspendare/sistare poprire 15 lei/ poprire.

BCR percepe comisioane de poprire de 10 lei pentru sumele mai mici de 100 de lei şi de 30 lei pentru sumele mai mari de 100 de lei.

BRD are un comision unic aferent popririlor de 20 de lei, iar Unicredit, CEC Bank şi Alpha Bank un comision unic pentru poprire de câte 30 de lei fiecare.

Cel mai mic comision de gestiune a popririlor este perceput de Raiffeisen, care opreşte 2,5 lei pentru popriri mai mici sau egale cu 100 lei şi 20 de lei pentru valori mai mari de 100 lei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: