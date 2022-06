Anastasiu: Cineva mi-a spus că la Mamaia cluburile sunt peste Ibiza. Lărgirea sezonului estival se poate face doar cu seniori din Germania, Austria şi Elveţia

Anastasiu consideră că lărgirea sezonului estival va putea fi realizată în ţara noastră doar cu turişti străini, cu seniori din Germania şi Austria, care vin în Delta Dunării şi în aprilie, dar şi în noiembrie, nu cu turişti români care merg doar în iulie şi în august atunci când e vremea frumoasă şi copiii au vacanţe.

Dragoş Anastasiu a declarat, duminică, la emisiunea Insider Politic, de la Prima Tv, că zona de turism izolat este ceea ce are cu adevărat România şi nu trebuie stricat acest lucru.

“În general, toţi turiştii vor experienţă şi întreabă ”Ce experienţă pot să trăiesc eu în România” şi atunci poţi să vii cu toate poveştile, combinaţie de a sta două zile în Bucureşti şi patru sau cinci în Deltă, două zile în Bucureşti, patru sau cinci în Transilvania. Sau Bucovina. O combinaţie de genul ăsta şi oamenii vin. Eu am avut în Deltă şefi de concerne de turism. Unul dintre ei, la compania la care am vândut, la Dertour, a fost şeful acolo şi a fost wow! E incredibil ce aveţi aici. (…) Zona de turism cumva mai izolat e ceea ce are România cu adevărat, zona de ecoturism, de agroturism, de turism cultural, zona asta de slow, de încet. Şi trebuie să avem grijă să nu stricăm pentru că avem tendinţa asta, inclusiv în Deltă, să betonăm, să punem termopane”, a afirmat Anastasiu.