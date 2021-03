ANAF a încasat peste 150 milioane de euro în perioada 2016-2020. Cum s-au desfăşurat măsurile de executare silită în timpul pandemiei

”Mai avem o sumă de circa 109 milioane de lei rezultată din valorificarea bunurilor confiscate", a mai spus Mircea Avram, potrivit Agerpres

În cadrul conferinţei "Soluţii pentru recuperarea activelor provenite din infracţiuni şi pentru recuperarea creanţelor", organizată de Club Antreprenor, Avram a declarat: "Noi, în calitate de organ de executare silită, ar trebui să punem în executare hotărârea prin valorificarea bunurilor drept garanţie. În majoritatea situaţiilor, dacă nu ne putem îndestula, astfel încât să recuperăm creanţa, trebuie să repetăm procesul investigativ si aici mă refer la investigaţiile financiare".

Potrivit acestuia, rolul ANAF este de a asigura cheltuielile publice ale societăţii printr-o colectare eficientă şi eficace a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului de stat.

Reprezentantul ANAF a precizat că în anul 2020 măsurile de executare silită au continuat, ţinând cont de restricţiile impuse de pandemie.

"În anul 2020, în care ne-am confruntat cu toţii cu pandemia generată de coronavirus, am continuat măsurile de executare silită, ţinând cont de aceste restricţii. Am instituit 987 de măsuri asigurătorii dispuse de instanţele de judecată şi de organele de urmărire penală. Am înfiinţat un număr de 2.995 de popriri asupra sumelor datorate debitorilor de către terţi", a subliniat reprezentantul Fiscului.

Potrivit acestuia, au fost sechestrate 1.254 de bunuri mobile şi 1.222 de bunuri imobile. "Am parcurs în cursul anului 2020 un număr de 240 de licitaţii. De asemenea, am întocmit un număr de 1.622 de referate de insolvabilitate pentru debitori", a adăugat reprezentantul ANAF.