Americanii care vor extrage gaze din perimetrul Midia dau în judecată statul pentru că nu a modificat legea offshore

Reprezentanţii companiei au notificat deja autorităţile cu privire la intenţia de a iniţia o procedură de arbitraj împotriva statului român, pentru că nu a eliminat din Lege prevederile nefavorabile investitorilor, dând însă asigurări că acţiunea lor nu va afecta nicicum începerea producţiei în perimetrul Midia din Marea Neagră.

Compania petrolieră americană Black Sea Oil&Gas (BSOG) este operatorul şi principalul concesionar al perimetrului offshore de gaze naturale Midia, cel mai avansat proiect nou de extracţie de gaze din Marea Neagră românească, care a anunţat că va începe producţia până la jumătatea anului.

Contactaţi de Profit.ro , reprezentanţii BSOG au transmis că deşi se apropie de momentul începerii producţiei de gaze din Proiectul MGD, nu au văzut încă un proiect pentru dezbatere publică

“Deşi am primit continuu asigurări din partea Guvernului că Legea Offshore va fi modificată, ne apropiem de începerea producţiei de gaze din Proiectul MGD, dar nu am văzut încă un proiect de modificare publicat pentru dezbatere publică. Drept urmare, BSOG şi partenerii săi, reprezentând Titularul Acordului de Concesiune, îşi urmează opţiunile existente pentru rezolvarea aceastei probleme”, a declarat, pentru Profit.ro, CEO-ul companiei, Mark Beacom.

Începerea producţiei nu va fi afectată, dar pot fi influenţate angajamentele viitoare ale BSOG în România

Întrebat ce ar putea face statul român pentru a evita situaţia de a se ajunge în faţa Curţii de Arbitraj de la Paris, Beacom a răspuns: „Ceea ce oficialii publici promit de când Legea offshore a fost promulgată în 2018: modificarea termenilor fiscali care sunt în detrimentul oricăror investiţii în Marea Neagră”.

Cu toate acestea, oficialul BSOG susţine că începutul producţiei de gaze din Proiectul MGD nu este condiţionat de nicio acţiune dintre Titular si Statul Român şi nici de modificarea legislaţiei offshore actuale, dar “influenţează angajamentele viitoare ale BSOG în România”.

În opinia sa, “în cazul în care taxarea suplimentară prevăzută în Legea Offshore este abrogată, atunci este posibil ca investitorii să revină nu doar pentru punerea în producţie a celor 150-200 de miliarde de metri cubi de gaze descoperiţi deja în platoul continental al Mării Negre aparţinând României, dar se vor angaja din nou în activităţi de explorare pentru identificarea de noi resurse”.

Notificarea este o etapă preliminară care precede intentarea propriu-zisă a unei proceduri de arbitraj. Dat fiind că termenele procedurale de la ICC Paris sunt destul de lungi, teoretic este timp pentru ca România să modifice Legea offshore chiar până la startul producţiei de gaze din perimetrul Midia. Actuala coaliţie de guvernare a promis de altfel în mod repetat acest lucru.

Virgil Popescu: În această sesiune parlamentară scoatem legea offshore

În urmă cu circa două săptămâni, ministrul Energiei, Virgil Popescu, susţinea că legea offshore va ajunge curând în Parlament. „ Am avut o discuţie săptămâna trecută în coaliţie. Suntem convinşi că în perioada următoare veţi vedea în Parlament şi legea offshore. Noi ne-am asumat că în această sesiune parlamentară scoatem legea offshore. Scoaterea gazelor din Marea Neagră a început deja. Cei de la Black Sea Oil and Gas au început. Vom avea în acest an primele gazE. Vom avea 1 miliard de metri cubi în plus de gaze în sistemul naţional de transport, anul acesta”, a spus ministrul.

Tot atunci ministrul spunea că exploatarea gazelor din Marea Neagră a început deja, de către cei de la compania Black Sea Oil&Gas.

„România va avea gaze şi din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagră. Exploatarea gazelor din Marea Neagră a început deja, de către cei de la compania Black Sea Oil&Gas. Se fac deja teste pentru a introduce prima moleculă de gaz în sistemul naţional de transport. Începând de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze în plus. Cei de la Romgaz vor finaliza în cel mai scurt timp preluarea perimetrului Neptun Deep, de la cei de la Exxon. Prin această tranzacţie, cei de la Romgaz preiau şi tehnologia şi contractele aferente pentru începerea lucrărilor, ca în 2026 să avem deja gaze naturale, pentru a fi folosite cât mai mult în România”, a afirmat atunci Virgil Popescu.