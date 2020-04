Cererile pentru şomajul tehnic pot fi depuse la agenţiile judeţene de pe 1 aprilie. Lista adreselor de mail unde se trimit documentele

Formularele necesare şomajului tehnic plătit de stat au fost publicate în Monitorul Oficial, dar Declaraţia pe proprie răspundere, cererea, lista pentru firme, PFA, întreprinderi individuale nu au fost postate încă pe site-ul Mnisterului Muncii.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a anunţat că, începând de miercuri, 1 aprilie, pot fi depuse cererile şi declaraţiile pe propria răspundere în vederea obţinerii sprijinului oferit de Guvern, pe perioada stării de urgenţă, sub forma şomajului tehnic.

Demnitarul a dat asigurări că toate agenţiile judeţene sunt pregătite să preia şi să proceseze rapid aceste solicitări şi că se vor face eforturi în vederea achitării sumelor solicitate de angajatori într-un termen mai scurt de 15 zile, iar în cazul PFA, contracte de drepturi de autor, sportivi etc. se va încerca ca plăţile să se facă în mai puţin de 10 zile.

Astfel, angajatorii vor transmite online Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM), fiecare în judeţul în care are sediul social, documentele necesare pentru obţinerea fondurilor de la stat în vederea acoperirii salariilor/veniturilor angajaţilor lor care se află în şomaj tehnic. Fiecare AJOFM are o adresă de email dedicată pentru preluarea documentelor: numelejudet@anofm.gov.ro (ex: braila@anofm.gov.ro).

Menţionăm că aceste fonduri pot fi solicitate pentru angajaţii cu contracte individuale de muncă înregistrate în REVISAL şi care au fost suspendate conform Codului Muncii – Legea nr. 53/2003, în baza art. 52 lit. c), până la încetarea stării de urgenţă provocată de COVID 19.

Documentele necesare, care se depun şi se procesează online sunt:

-cerere;

-declaratie pe proprie răspundere;

-lista cu angajaţii care intră în şomaj tehnic.

Plata fondurilor necesare către angajatori se va face în termen de maxim 15 zile, iar plata angajatorilor către salariaţii aflaţi în somaj tehnic se va efectua în 3 zile.

Precizăm că angajatul în şomaj tehnic va primi 75% din din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, şi în perioada de şomaj tehnic îi vor fi achitate CAS, CASS şi impozitele aferente.

Angajatorii sau angajaţii care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la acordarea şomajului tehnic, pot apela: 021/4444-000, număr cu tarif normal.

Tot de miercuri, 1 aprilie 2020, se pot transmite către Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) documentele necesare pentru obţinerea fondurilor/sprijinului financiar de la stat pentru acoperirea veniturilor următoarelor categorii afectate de criza COVID 19:

1. - PFA – uri;

- Întreprinderi individuale;

- Întreprinderi de familie;

- Profesii liberale.

2. Sportivii, respectiv cei cu contracte de activitate sportivă, antrenorii, arbitrii etc.

3. Persoanele fizice cu drepturi de autor şi drepturi conexe (ex. scriitori, compozitori, fotografi, artişti plastici)

Condiţia de bază pe care aceste categorii de persoane trebuie să o îndeplinească pentru a beneficia de sprijinul financiar de la stat este întreruperea activităţii ca urmare a stării de urgenţă determinată de COVID 19.

Documentele care trebuie depuse:

- Cerere;

- Declaraţie pe proprie răspundere;

- Alte acte ce pot ajuta în soluţionarea solicitării (ex: extras de cont bancar).

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare privind obţinerea sprijinului acordat de stat prin ANPIS, pot apela următoarele numere de telefon: 0786.59.46.87; 0786.56.09.30; 0786.56.09.22; 0786.16.95.92; 0786.39.39.86.

Adresele de email din fiecare judeţ, unde pot fi trimise documentele sunt următoarele:

ALBA plati.covid.ab@mmanpis.ro

ARAD plati.covid.ar@mmanpis.ro

ARGES plati.covid.ag@mmanpis.ro

BACAU plati.covid.bc@mmanpis.ro

BIHOR plati.covid.bh@mmanpis.ro

BISTRITA-NASAUD plati.covid.bn@mmanpis.ro

BOTOSANI plati.covid.bt@mmanpis.ro

BRAILA plati.covid.br@mmanpis.ro

BRASOV plati.covid.bv@mmanpis.ro

BUCURESTI S1 plati.covid.s1b@mmanpis.ro

BUCURESTI S2 plati.covid.s2b@mmanpis.ro

BUCURESTI S3 plati.covid.s3b@mmanpis.ro

BUCURESTI S4 plati.covid.s4b@mmanpis.ro

BUCURESTI S5 plati.covid.s5b@mmanpis.ro

BUCURESTI S6 plati.covid.s6b@mmanpis.ro

BUZAU plati.covid.bz@mmanpis.ro

CALARASI plati.covid.cl@mmanpis.ro

CARAS-SEVERIN plati.covid.cs@mmanpis.ro

CLUJ plati.covid.cj@mmanpis.ro

CONSTANTA plati.covid.ct@mmanpis.ro

COVASNA plati.covid.cv@mmanpis.ro

DAMBOVITA plati.covid.db@mmanpis.ro

DOLJ plati.covid.dj@mmanpis.ro

GALATI plati.covid.gl@mmanpis.ro

GIURGIU plati.covid.gr@mmanpis.ro

GORJ plati.covid.gj@mmanpis.ro

HARGHITA plati.covid.hg@mmanpis.ro

HUNEDOARA plati.covid.hd@mmanpis.ro

IALOMITA plati.covid.il@mmanpis.ro

IASI plati.covid.is@mmanpis.ro

ILFOV plati.covid.if@mmanpis.ro

MARAMURES plati.covid.mm@mmanpis.ro

MEHEDINTI plati.covid.mh@mmanpis.ro

MURES plati.covid.ms@mmanpis.ro

NEAMT plati.covid.nt@mmanpis.ro

OLT plati.covid.ot@mmanpis.ro

PRAHOVA plati.covid.ph@mmanpis.ro

SALAJ plati.covid.sj@mmanpis.ro

SATU MARE plati.covid.sm@mmanpis.ro

SIBIU plati.covid.sb@mmanpis.ro

SUCEAVA plati.covid.sv@mmanpis.ro

TELEORMAN plati.covid.tr@mmanpis.ro

TIMIS plati.covid.tm@mmanpis.ro

TULCEA plati.covid.tl@mmanpis.ro

VALCEA plati.covid.vl@mmanpis.ro

VASLUI plati.covid.vs@mmanpis.ro

VRANCEA plati.covid.vn@mmanpis.ro

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a precizat că depunerea documentelor, pentru pentru perioada 16-31 martie 2020, se face între 1-10 aprilie.

Cuantumul ce va fi acoperit din bugetul de stat, în cazul sportivilor este de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.