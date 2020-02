Ştefan Mandachi dezvăluie cât costă să aduci un lucrător străin: „E mult mai ieftin cu românii“

Reacţia lui Mandachi vine în contextul scandalului privind cetăţenii din Sri Lanka angajaţi la o brutărie din Ditrău. Potrivit lui, există reacţii de tipul: „normal că somalezii şi sri-lankezii acceptă aşa ceva (adică salarii mici) de la patronii de căcat care nu oferă salarii decente”.

Antreprenorul ieşean contrazice însă aceste afirmaţii şi susţine că, de fapt, este scump să aduci angajaţi străini.

„Tu ştii cât costă să aduci un singur cetăţean străin să lucreze într-o companie românească? Nu ştii, că tai frunze la câini!

1. Intermedierea, care poate varia între 1.400 euro şi 2.500 euro

2. costul propriului angajat care se ocupă de recrutare (selecţia consumă uriaşe cantităţi de timp pentru resursele umane, care lucrează pe bani, nu pe surcele)

3. închiriere apartament + utilităţi 400 euro/ lună (eu atât plătesc pentru ei în Braşov, dar pot sta mai mulţi în el)

4. taxă permis şedere la imigrări, 100 euro (numai când ştii că trebuie să suni la «imigrări», te apucă transpiraţiile)

5. aviz de muncă de la imigrări, 100 euro

6. avion, 500 europeni

7. training pentru că nu cunosc o boabă de română

8. acomodare, etc.”,

arată Mandachi.

El susţine că „evident” că îşi doreşte să lucreze cu români. „E mult mai ieftin şi rămân şi cu bani în portofel. Toate liniuţele de mai sus nu se aplică dacă lucrezi cu români. Dar de unde să-i luăm dacă Statul român i-a alungat şi acum ne pune bir, ca să nu-i putem recupera şi repatria? Dacă Statul ar introduce o politică naţională de repatriere, banii ăştia ar putea ajunge tot la români. E stresant şi complicat să integrezi un străin să lucreze printre români”, spune antreprenorul.

Mandachi mai susţine că îl înţelege şi pe patronul din Ditrău care „trece şi el prin chinurile clasice ale angajatorului român: se trezeşte că n-are cu cine lucra, vede şi el în ce hal au adus toate guvernele piaţa forţei de muncă din România”.

„Eu din vreo 600 angajaţi, am doar trei srilankezi, care lucrează în Braşov. Nu-i cunosc încă. N-am ajuns în Braşov de aproape un an. Ştiţi de ce? Pentru că am îmbătrânit pe drumul dinspre Bacău-Oneşti-Braşov cu 40 km/h, printre văi, dealuri şi curbe. Da, ştiu că asta nu mai contează… Băieţii sunt harnici şi n-au avut nicio reclamaţie până azi. Directorul General Spartan, Gabriel Melniciuc, mi-a spus că unul chiar merită avansat şef şi că le va da gratuit tuturor meditaţii de limba română”, spune Mandachi.

Ştefan Mandachi a anunţat, recent, că doreşte să îi angajeze într-unul dintre restaurantele sale pe cei doi cetăţeni din Sri Lanka, aflaţi în centrul scandalului rasist din comuna Ditrău, judeţul Harghita.