13 blocuri au fost scoase la vânzare cu 49.000 de euro fiecare. Acum 30 de ani era bătălie pentru ele

Proprietarul celor 13 blocuri le-a scos la vânzare pe un site de anunţuri cu 49.000 de euro fiecare. Preţul este negociabil, potrivit unui reportej realizat de Observatornews.ro.

Povestea cartierului-fantomă din Anina a început în anii '80 când, din ordinul lui Nicolae Ceauşescu, a fost construită Termocentrala de la Crivina. Mii de muncitori din toată ţara au fost aduşi să lucreze aici şi au primit apartamente de lux în cartierul nou. După patru ani, termocentrala a fost oprită definitiv din cauza unei avarii la un generator, demolată şi dusă la fier vechi, iar oamenii, rămaşi fără serviciu, şi-au abandonat locuinţele şi au plecat.

"Sunt blocuri cu patru nivele. Apartamente cu două, trei, patru camere. A fost ceva cu totul deosebit. Eu când am venit stagiar în urmă cu 39 de ani, am încercat să-mi iau o garsonieră. Nu am reuşit. Era bătălie pentru ele", îşi aminteşte un bărbat.

Blocurile, care au în total 166 de apartamente, au fost cumpărate acum patru ani de un om de afaceri din Bucureşti, cu 20.000 de euro unul. Ar fi vrut să investească în zonă, dar a renunţat, iar acum le vinde la roşu. Nu mai au uşi şi ferestre, trebuie racordate din nou la utilităţi, acoperişurile trebuie schimbate ... dar au potenţial, crede vânzătorul.

"Părerea mea e că ar fi o zonă turistică bună. Ar atrage mulţi din toate zonele ţării şi nu numai din ţară", spune el.

"Noi avem o altitudine de 600 de metri. Aerul din zona Aninei este un aer curat", susţine Gheorghe Românu, primarul din Anina.

Datorită aerului bogat în ozon, la Anina a funcţionat un sanatoriu renumit în Europa.

De la Anina pornesc trasee turistice spre Munţii Aninei şi Munţii Semenic, unde se află cea mai lungă pârtie de schi din ţară. De asemenea, în zonă sunt Cheile Nerei, Cascada Bigăr şi zeci de peşteri. Iar la doar 50 de kilometri distanţă este Serbia.