search
Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Statul oferă 500 de milioane de euro firmelor care vor să producă biocombustibili. Ce condiții trebuie să îndeplinească investitorii

0
0
Publicat:

Ministerul Energiei a pus în consultare publică Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în producția de biocombustibili, un program cu o finanțare totală estimată la 500 de milioane de euro, asigurată prin Fondul pentru modernizare, în cadrul Programului-cheie nr. 8: Combustibili alternativi – Sprijin pentru producția de biocombustibili/biocarburanți.

Colaj foto cu un avion colorat cu verde deasupra unei cisterne pe care scrie BioFuel
Statul oferă 500 de milioane de euro firmelor care vor să producă biocombustibili.

Schema are ca obiectiv principal susținerea investițiilor în noi capacități de producție pentru biocombustibili obținuți din materiile prime prevăzute în Anexa IX din Directiva (UE) 2018/2001, cu modificările și completările ulterioare. Sunt vizate în mod concret proiecte pentru producția de bioetanol, combustibil sustenabil pentru aviație (SAF – Sustainable Aviation Fuel) și motorină regenerabilă (HVO – Renewable Diesel).

Prin acest program, Ministerul Energiei urmărește creșterea producției interne de combustibili alternativi, reducerea dependenței de combustibilii fosili și stimularea investițiilor care contribuie direct la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor.

Bugetul total de 500 de milioane de euro este împărțit astfel: 100 de milioane de euro sunt alocate pentru capacități de producție de bioetanol, cu o capacitate minimă vizată de 50.000 de tone pe an, iar 400 de milioane de euro sunt destinate capacităților de producție SAF și HVO, cu ținte de minimum 20.000 de tone pe an SAF și 90.000 de tone pe an HVO.

Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de ajutor de stat nerambursabil, prin rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, în limita a maximum 70% din costurile eligibile ale fiecărui proiect. Valoarea maximă a finanțării este de 50 de milioane de euro per întreprindere pentru o instalație de bioetanol și de 133,3 milioane de euro per întreprindere pentru o instalație SAF + HVO.

Selecția beneficiarilor se va face printr-o procedură de ofertare concurențială, pe baza unor criterii transparente, clare și nediscriminatorii. Un element central în evaluare va fi raportul dintre ajutorul de stat solicitat și capacitatea nou instalată de producție, astfel încât să fie favorizate proiectele eficiente, cu contribuție proprie ridicată și risc redus de supracompensare.

Schema se adresează operatorilor economici care realizează investiții pe teritoriul României în capacități noi de producție de biocombustibili. Proiectele trebuie să respecte criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute de legislația europeană, inclusiv Directiva (UE) 2018/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească investitorii

Pentru a fi eligibile, investițiile trebuie să vizeze capacități nou-instalate, să fie fezabile din punct de vedere tehnic și economic, să aibă asigurată materia primă necesară producției și să respecte principiul DNSH – „a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul. De asemenea, proiectele trebuie finalizate și puse în funcțiune în maximum 48 de luni de la acordarea ajutorului de stat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2030.

Beneficiarii vor avea obligația de a atinge progresiv capacitatea de producție asumată: minimum 50% în primul an de la punerea în funcțiune, minimum 75% ca medie până la finalul celui de-al doilea an și 100% până la finalul celui de-al treilea an de funcționare.

Cheltuielile eligibile includ investiția de bază, construcțiile și instalațiile aferente procesului industrial, montajul, utilajele, echipamentele tehnologice și funcționale, dotările, activele necorporale, precum și anumite cheltuieli legate de organizarea de șantier. Cheltuielile de operare nu sunt eligibile.

Schema de ajutor de stat va produce efecte juridice doar în condiții cumulative: obținerea Deciziei de aprobare din partea Comisiei Europene și recomandarea la finanțare a investiției din partea Comitetului pentru Investiții aferent Fondului pentru modernizare.

În final, Ministerul Energiei își reafirmă angajamentul de a sprijini investițiile care contribuie la dezvoltarea producției naționale de energie curată, reducerea dependenței de combustibili fosili și consolidarea securității energetice a României.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
