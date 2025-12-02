smartpeenergie right smartpeenergie right

PPC Energie vine cu o ofertă nouă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde — energie 100% regenerabilă la un preț „verde” garantat un an

PPC Energie, furnizorul integrat de energie, vine cu o nouă ofertă înainte de sărbători pentru PPC Energie Verde, un produs cu energie provenită din surse 100% regenerabile și preț fix al energiei active de 0,550 lei/kWh pentru contractele semnate în perioada 01 - 15 decembrie 2025.

Oferta se adresează clienților casnici cu loc de consum nou în portofoliul PPC. Dacă vrei o soluție curată pentru locuința ta și stabilitate pe factura de energie, acum este momentul să profiți de ofertă. Așadar, de sărbători, nu doar bradul va fi verde în casa ta, ci și oferta noastră.

Ce înseamnă concret pe factură

Prețul activ afișat (0,550 lei/kWh) reprezintă componenta de energie; la acesta se adaugă tarifele de rețea, taxele reglementate și TVA. Spre exemplu, pentru un client din București, Constanța sau Timișoara asta înseamnă un preț final de 1,19 lei/kWh. Prețul energiei active rămâne neschimbat timp de 12 luni.

De exemplu, pentru o gospodărie cu un consum mediu lunar de 200 kWh, cu prețul final estimativ de 1,19 lei/kWh, factura pentru componenta energie va fi în jur de 238 lei (200 kWh * 1,19 lei). Pentru celelalte regiuni, prețul energiei active este același dar tariful final depinde de tarifele de distribuție din zona ta și de alte componente reglementate, variind între 1,26 lei și 1,27 lei. Oferta, valabilă până pe 15 decembrie, poate fi consultată AICI.

Alege o ofertă prietenoasă cu mediul înconjurător și cu economiile familiei

Cu PPC Energie Verde, ai energie din surse 100% regenerabile, care au un impact minim asupra mediului înconjurător. Printre sursele de energie verde se numără: solară (obținută din lumina soarelui), eoliană (obținută din utilizarea forței vântului) și hidro (generată de cursurile de apă).

Astfel, prin utilizarea energiei regenerabile, beneficiezi de energie curată la un preț accesibil, reduci amprenta ta de carbon și alegi o sursă de energie mai prietenoasă cu mediul. Oferta este disponibilă pentru clienții cu un loc de consum nou, cu un preț fix al energiei active de 0,550 lei/kWh.

Contract 100% online, în câțiva pași

Nu lăsa oferta să treacă — perioada promoțională expiră pe 15 decembrie 2025. Procesul de contractare este simplu, se poate realiza 100% online și durează câteva minute. Accesează pagina dedicată ofertei, pe www.ppcenergy.ro.

Înainte, asigură-te că ai la îndemână cartea de identitate și o factură de la furnizorul actual (format JPEG/PNG). Alternativ, poți solicita oferta PPC Energie Verde direct, într-unul dintre cele aproximativ 80 de magazine PPC din toată țara sau în call-center, la 021.9977.

Ajutor pentru cadourile de sărbători cu PPC myRewards

Clienții PPC Energie au acces la oferte speciale și discount-uri la comercianți, prin PPC myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România.

Începând cu 5 decembrie, PPC myRewards își dublează lista de la 24 la 48 de parteneri. Așadar, dacă ești în căutare de oferte și discount-uri pentru cadourile de sărbători, poți profita de cele oferite de către comercianții listați în aplicația myPPC, secțiunea myRewards.

Programul oferă clienților beneficii din domenii variate, de la electronice & tehnologie, fashion, cadouri, până la sănătate și dezvoltare personală, unele dintre acestea fiind disponibile exclusiv prin PPC myRewards. Programul este disponibil gratuit tuturor clienților PPC Energie, prin aplicația myPPC disponibilă atât în varianta mobilă, cât și web.

Cine este PPC

PPC este un furnizor integrat de energie din România, dedicat satisfacerii nevoilor clienților moderni, care pune accent pe economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3

milioane de clienți, incluzând gospodării, companii și instituții din întreaga țară, PPC Energie operează o rețea de aproximativ 80 de magazine moderne. Portofoliul companiei include produse și servicii cu valoare adăugată.

