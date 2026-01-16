Articol publicitar

Siguranța online: informații importante pentru protecția Clienților BT

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În mediul online apar tot mai multe materiale care folosesc neautorizat numele și logo-ul Băncii Transilvania sau a altor entități din întreg grupul financiar BT, pentru a promova ”cursuri, investiții sau grupuri de discuții pe diverse platforme”. Aceste materiale sunt create pentru a părea legitime și obiectivul lor este să colecteze date personale sau financiare ale clienților BT, care pot fi utilizate ulterior în scopuri frauduloase.

banca transilvania advert

❗Trebuie verificate întotdeauna sursa informațiilor și să interacționeze doar cu canalele oficiale BT. 

❗Nu se comunică prin grupuri private de WhatsApp cu BT sau prin intermediul altor persoane care pretind că sunt reprezentanți ai băncii. BT nu va solicita date personale prin formulare neoficiale.

❗Atunci când o ofertă e prea bună să fie adevărată, este cu siguranță o tentativă de fraudă.

Cum pot verifica dacă o reclamă sau o ofertă este reală:

•            Se verifică sursa: dacă reclama provine de la un cont necunoscut, fără bifă de verificare sau fără legătură cu paginile oficiale BT, trebuie tratată cu suspiciune.

•            Se caută link-ul oficial si se verifică întotdeauna adresa URL: comunicările BT directionează exclusiv către domenii oficiale, fără link-uri scurtate, greșeli gramaticale sau adrese web neobișnuite.

•            Se analizează promisiunile: dacă se promit câștiguri rapide, acces la cursuri exclusive sau oportunități garantate, e un semnal clar de alarmă.

•            Se verifică grafica și limbajul: chiar dacă vizualul pare profesionist, greșelile de scriere, tonul prea agresiv sau lipsa detaliilor concrete sunt indicii că reclama nu e autentică.

•            Se caută informația și pe canalele BT: dacă nu găsești anunțul pe site-ul sau pe paginile oficiale BT, cel mai probabil nu este real.

•            Nu te baza pe comentarii: atacatorii pot crea comentarii false pentru a valida o reclamă frauduloasă.

Pentru siguranța ta, trebuie ținut cont de câteva lucruri importante:

•            Capcanele online pot porni de la un click, un apel telefonic, un e-mail sau o recomandare primită de la persoane necunoscute.

•            Răufăcătorii pot crea cursuri false, programe de investiții sau grupuri de discuții care folosesc abuziv identitatea unor instituții, inclusiv BT, fără acordul nostru.

•            Pot cere instalarea unor aplicații de control la distanță (ex. AnyDesk, TeamViewer), care le oferă acces complet la datele de pe dizpozitivul pe care a fost instalată (după ce obțin accesul, pot iniția și aproba rapid tranzacții fără acordul nostru).

•            Infractorii pot folosi tehnologii (spoofing) care fac să pară că sună de pe numărul băncii, impersonând angajați sau reprezentanți BT.

•            Alte tentative urmăresc obținerea datelor de card sau a datelor de acces la cont prin e-mailuri sau mesaje care imită comunicări legitime.

Tratează cu prudență orice mesaj, ofertă sau oportunitate care ți se pare suspectă, mai ales dacă sunt garantate câștiguri rapide sau te direcționează către grupuri private.

Siguranța ta financiară este esențială, iar informarea corectă este cel mai eficient mod de a preveni fraudele.

Dacă vezi materiale suspecte sau ai îndoieli legate de autenticitatea unei comunicări, contactează BT prin canalele oficiale. Numărul de telefon dedicat exclusiv asistenței pentru fraude: 0264 308 055.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
antena3.ro
image
Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade
observatornews.ro
image
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Gerul adevărat abia acum se instalează! Va fi mai frig ca până acum, aerul siberian ajunge în România
playtech.ro
image
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Negoiță schimbă regulile privind parcarea neregulamentară în Sectorul 3. Mașina nu se mai ridică dacă șoferul a afișat un număr de telefon, dar amenda se plătește
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
image
O descoperire remarcabilă în medicină ar putea ajuta milioane de pacienți cu boli autoimune
click.ro
image
Zodiile care astăzi, 16 ianuarie, au o oportunitate profesională de nerefuzat. Pot pune mâna pe jobul mult visat și un salariu fabulos
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!