Conflictul din Iran perturbă puternic piețele, pe lângă scumpirea accelerată a prețurilor carburanților crescând și prețurile materialelor de constrcuții. Unele dintre acestea au înregistrat deja majorări de preț de peste 15%, potrivit declarațiilor date de specialiști în domeniu pentru „Adevărul”.

„Blocarea Strâmtorii Ormuz nu mai este doar o știre globală, ci un factor direct de cost în construcții. Furnizorii ne-au notificat deja scumpiri de 4–6% la materiale, pe fondul creșterii prețurilor la energie și transport”, a declarat pentru „Adevărul” Alin Ivaniciuc, reprezentantul unei companii de profil.

Potrivit acestuia, pe lângă aceste scumpiri notificate deja de furnizori, vor crește și tariufele percepute pentru manoperă, având în vedere că s-au scumpit și carburanții, existând totodatp și riscul fenomenului de speculă.

„Costurile cu manopera cresc treptat din cauza scumpirii carburantului. Totodată, apare și riscul fenomenului de speculă pe piața materialelor de construcții și nu numai. Pentru dezvoltatori, realitatea este simplă: ori ajustăm prețurile, ori ne reducem proporțional profiturile. Cu alte cuvinte, creșterea prețului carburantului poate avea un impact semnificativ asupra costului de producție, iar acest impact va fi resimțit, cu siguranță, și de către cumpărători.

Piața imobiliară intră într-o etapă în care marjele se comprimă, iar adaptarea devine esențială. Cei care înțeleg acest context vor putea lua decizii corecte, la momentul potrivit”, a declarat Ivaniciuc pentru „Adevărul”.

Creșteri de 3 - 20% în funcție de produs

Punctual, prețurile materialelor de construcție au creșteri între 5 și 15%, după cum a declarat pentru „Adevărul” Cosmin Răileanu, fondatorul unei companii specializate în astfel de materiale.

„În ultimele zile observăm creșteri accelerate, atât la ciment, care s-a scumpit cu10%, cât și la oțel (țeavă, profile, tablă) cu scumpiri de 3–5%, polistiren extrudat +5 euro/unitate, materiale de finisaj +5–7%. În unele cazuri punctuale, anumite produse pot ajunge chiar la creșteri de 15–20%, însă nu dorim să amplificăm inutil îngrijorarea din piață”, a declarat Răileanu pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, creșterile sunt alimentate inclusiv de prețul petrolului, care influențează piața din două direcții, atât prin materiile prime chimice utilizate în producția multor materiale, cât și prin costurile de transport.

„Problema reală nu este doar scumpirea, ci lipsa de predictibilitate – prețurile se modifică de la o zi la alta, iar informația ajunge fragmentat în piață. Dacă acest trend continuă, costurile din construcții vor deveni imposibil de estimat, cu impact direct asupra investițiilor și prețului final pentru clienți. Este un semnal de alarmă”, a declarat Cosmin Răileanu pentru „Adevărul”.

Prețurile materialelor cresc în lanț

La aproape trei săptămâni de la debutul conflictului declanșat pe 28 februarie 2026, efectele din Orientul Mijlociu încep să se vadă clar și în piața materialelor de construcții din România. Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a dus la creșteri accelerate ale prețurilor la energie, combustibil și transport, iar primele semnale din piață arată că aceste costuri sunt deja transferate către materialele utilizate pe șantiere.

Taxa de carbon din 2026 va majora puternic costurile construcțiilor în România

Semnalul de bază vine din energie. În ultimele săptămâni, prețul petrolului a crescut puternic, iar gazele naturale din Europa au înregistrat majorări semnificative, pe fondul tensiunilor din jurul Strâmtorii Hormuz – una dintre cele mai importante rute energetice din lume. În paralel, analiștii internaționali avertizează că oferta globală de petrol ar putea scădea semnificativ, ceea ce pune presiune directă pe toate industriile dependente de energie.

Aceste creșteri nu sunt întâmplătoare. Materialele termoizolante precum polistirenul sunt direct dependente de industria petrochimică, iar oțelul și produsele metalice sunt puternic influențate de costurile energiei și transportului. În același timp, produsele pe bază de ciment sunt afectate atât de energie, cât și de presiunile deja existente din reglementările europene.

Pentru piața din România, impactul este extins. Nu sunt afectate doar produsele importate, ci și cele fabricate local, deoarece producătorii folosesc materii prime, aditivi și energie care se scumpesc în lanț. În acest context, tot mai mulți furnizori renunță la liste de preț stabile și trec la actualizări frecvente, uneori chiar săptămânale.

Ce înseamnă pentru cei care construiesc

Într-un context instabil, deciziile de achiziție devin critice. Pentru beneficiari, dezvoltatori și constructori, este din ce în ce mai important să își planifice din timp achizițiile pentru etapele următoare ale șantierului.

Dacă există vizibilitate asupra lucrărilor din următoarele una-două luni și capacitate de depozitare, o soluție este achiziția anticipată pentru a bloca prețurile actuale. În lipsa spațiului de stocare, o alternativă este comanda directă la producător, cu livrare programată în momentul utilizării.

„După aproape trei săptămâni de conflict, primele scumpiri sunt deja vizibile în piață. Nu mai vorbim despre estimări, ci despre majorări concrete la metale, polistiren, gips-carton sau ciment. În astfel de perioade, diferența o face planificarea. Cei care știu etapele următoare ar trebui să-și securizeze materialele pentru una-două luni înainte, fie prin stoc, fie prin comenzi cu livrare ulterioară direct din fabrică”, declară Cosmin Raileanu.

„Piața materialelor de construcții reacționează foarte rapid la orice șoc din energie și transport. Crește petrolul, crește lanțul complet: materia primă, producția, logistica și, în final, prețul pentru client. În astfel de momente, controlul costurilor începe din planificare, nu din negociere”, adaugă acesta.

Ce urmează

Dacă tensiunile geopolitice se mențin, piața materialelor de construcții ar putea intra într-o perioadă cu volatilitate ridicată, în care ofertele vor avea valabilitate din ce în ce mai scurtă, iar prețurile vor continua să fie ajustate frecvent.

Materialele cele mai expuse rămân cele dependente de energie și materii prime industriale: polistiren, XPS, metal, panouri sandwich și produse pe bază de ciment.

Concluzia este clară: efectele conflictului din Orientul Mijlociu au ajuns deja în costurile de construcție din România, iar următoarea perioadă va fi una în care viteza de reacție și planificarea vor face diferența în bugetele proiectelor.