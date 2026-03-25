Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Schimbări în ANAF: Declarația Unică precompletată și sechestre pe aur și diamante în lupta contra evaziunii

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, 24 martie, schimbări la ANAF, inclusiv „zero toleranță pentru evaziune și marii datornici”. Acesta a precizat că vor fi intensificate controalele și simplificate procedurile pentru contribuabili, pentru creșterea veniturilor la buget și reducerea deficitului.

Alexandru Nazare/FOTO: Gov.ro
„În ultimele luni, ANAF a livrat rezultate vizibile în două direcții esențiale: o atitudine fermă în combaterea evaziunii fiscale și recuperarea marilor datorii la buget şi îmbunătățirea relației cu contribuabilii.

Sunt acțiuni care nu țin doar de administrarea fiscală, ci care au legătură directă cu obiectivele asumate: creșterea veniturilor, reducerea deficitului bugetar și protejarea mediului de afaceri şi a investițiilor legitime”, a anunțat ministrul.

Acesta adaugă că, în ultima perioadă, controalele ANAF au vizat rețele complexe și sectoare cu risc ridicat. 

Au fost investigate tranzacții de peste 30 de milioane de lei și identificate prejudicii de peste 30 de milioane de lei în cazuri de rambursări ilegale de TVA și exploatare ilegală de resurse.

„Controale extinse în domenii care, deşi cu risc fiscal ridicat (precum casele de amanet sau societățile de pază) nu au fost vizate în anii anteriori. Câteva dintre principalele rezultate:

- confiscări de bunuri de mare valoare, inclusiv aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare de 3,7 milioane lei; peste 32 kg de bijuterii din aur și argint, în valoare de peste 12,5 milioane lei

- controale extinse la 62 de societăți de pază și acțiuni care vizează achizițiile de bunuri de lux din venituri nejustificate”

ANAF susține că acțiunile sale sunt mai bine țintite, pe baza analizelor de risc și a instrumentelor digitale, ceea ce a dus la rezultate mai bune în colectare și la accelerarea rambursărilor de TVA.

În ianuarie-februarie 2026, încasările din TVA au crescut cu 12,9% (peste 10,2 miliarde de lei), iar sumele rambursate mediului de afaceri au fost mai mari cu 24,5%, după eliminarea întârzierilor la rambursare.

„Modernizarea şi schimbarea de atitudine la ANAF înseamnă, totodată, și servicii mai eficiente și mai accesibile pentru contribuabili:

Am anunțat săptămâna aceasta lansarea platformei eLicitațiiANAF, care va permite vânzarea online a bunurilor sechestrate sau confiscate. Este un pas important pentru transparență și pentru valorificarea mai rapidă a bunurilor recuperate în urma executărilor silite.

Declarația Unică precompletată pentru persoanele fizice este acum disponibilă în SPV - un proiect care va reduce birocrația, timpii de completare și va simplifica procesul de declarare pentru milioane de contribuabili.

Extindem utilizarea analizelor de risc și a platformelor digitale, pentru ca verificările să fie mai bine direcționate, iar contribuabilii corecți să fie mai puțin împovǎrați.”

Alexandru Nazare încheie prin a preciza că toate aceste măsuri au ca scop creșterea veniturilor la buget și menținerea deficitului sub control. ANAF spune că vrea să recâștige încrederea contribuabililor și să fie un partener pentru cei corecți.

