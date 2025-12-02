Băuturile alcoolice se vor scumpi din nou de la 1 ianuarie. Industria cere Guvernului să amâne majorarea accizei

Băuturile alcoolice se vor scumpi de la 1 ianuarie, având în vedere că a fost programată o nouă majorare a accizei, industria de profil cerân d Guvernului să amâne măsura, având în vedere că precedenta creștere a taxei nu a avut efectele scontate.

Încasările din accizele la băuturile spirtoase continuă să rămână sub nivelul de anul trecut în ciuda măririlor în cascadă ale valorii acestora în 2025, conform datelor oficiale furnizate de Ministerul Finanțelor. În primele 10 luni ale acestui an, veniturile provenite din accizele la băuturile spirtoase sunt cu 44,28 milioane RON (aproximativ 4%) mai mici decât cele înregistrate în aceeași perioadă a anului 2024, în pofida majorării cumulate a accizei cu peste 14,84% (+4,4% de la 1 ianuarie 2025 și +10% de la 1 august 2025).

„Dacă o majorare de 15% a accizei ar duce la o creștere de 15% a încasărilor, am constata aproximativ 140 de milioane de lei încasați în plus, în 2025, și nu 44 de milioane în minus față de 2024. Chiar dacă diferența de venituri încasate ar fi recuperată până la sfârșitul anului, cifrele arată clar că mărirea de acciză nu are efectele scontate de creștere a veniturilor statului”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Spirits România. „Este inutil să insistăm să majorăm și în 2026 acciza la spirtoase în condițiile în care în 2025 nu am văzut niciun alt efect în afară de împingerea în faliment a producătorilor locali și creșterea prețului la raft cu beneficii doar pentru piața ilicită”, a adăugat Rădulescu.

Producătorii și importatorii de băuturi spirtoase propun guvernului amânarea creșterii suplimentare a accizei cu încă 10% de la 1 ianuarie 2026 până ce va putea fi analizat impactul măririlor de până acum asupra încasărilor la buget și asupra consumului de băuturi fiscalizate. În plus, aceștia au înaintat guvernului o propunere de modificare a modului de calcul al accizelor pentru toate băuturile alcoolice care să țină cont în principal de conținutul de alcool pur al acestora.

„Este nevoie de o perioadă de cel puțin un an pentru a estima impactul creșterilor de până acum, mai ales că avem exemplele din trecutul recent, când creșterile de acciză au ajutat doar piața ilicită”, a mai spus Florin Rădulescu.

În 2013, Guvernul a aplicat o majorare de 34% a accizei la băuturile spirtoase, ceea ce a dus la o scădere de aproximativ 20% a consumului taxat în 2014, cu venituri din accize mai mari cu doar 9%. La acel moment, tiparele de consum au evidențiat un fenomen îngrijorător: în 2014, deși consumul total de băuturi spirtoase a rămas relativ stabil față de 2013, consumul netaxat a crescut cu aproximativ 10%, semnalând o migrare către piața ilicită, în urmă majorării abrupte a accizei.

Potrivit unui studiu Roland Berger publicat în luna octombrie 2025, 30–40% din consumul de băuturi spirtoase din România rămâne netaxat, fiind legat de producția ilicită, contrabandă sau produse contrafăcute. Această situație duce atât la pierderi semnificative de venituri – estimate la 45-65 de milioane de euro anual - dar și la o expunere a consumatorilor la probleme de sănătate grave.

Accizele şi TVA-ul reprezintă aproximativ 60% din preţul final al băuturilor spirtoase. Deși toate băuturile alcoolice conțin același ingredient activ — etanolul — iar o unitate standard de bere, vin sau băuturi spirtoase are același efect asupra organismului uman, taxarea este disproporționată. Consumatorii plătesc aproape de patru ori mai multă acciză pentru o unitate standard de băutură spirtoasă decât pentru bere și de până la 64 de ori mai mult decât pentru vin.