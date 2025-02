Românii, despre joburile care le aduc 10.000 de lei pe lună: „Muncesc și 12 ore pe zi, uneori șapte zile din șapte”

Românii cu salarii mai mari de 10.000 de lei net au fost invitați să povestească pe o rețea de socializare în ce domenii activează și ce fac pentru a câștiga acești bani. Unii susțin că s-au confruntat cu probleme din cauza programului încărcat și a stresului acumulat.

Cât de greu este să câștigi un salariu de peste 10.000 de lei în România și care ar fi acele domenii, exceptând IT-ul, care pot să ofere acest salariu, a fost întrebarea unui utilizator al platformei Reddit, prin care i-a provocat pe românii cu salarii mari să își relateze experiența.

Câteva locuri de muncă solicitante și de înaltă calificare care ocupă o mare parte din timp, ingineria și IT-ul, profesiile de medic și de specialiști în construcții, dar și unele joburi în vânzări, unde veniturile sunt completate de comisioanele primite, se numără printre meseriile care pot aduce lunar astfel de venituri.

Având calificări ca electrician, ingineri, constructori, alți români susțin că se apropie și ei de astfel de salarii, mai ales dacă au posibilitatea de a le practica în Occident. Un român susține că a câștigat 10.000 de lei lunar muncind ca inginer tehnolog, însă a trebuit să renunțe din cauza sacrificiilor pe care trebuia să le facă.



„Eram într-o poziție de management și pe următoarea organigramă mi se promitea un post de general manager. Erau bani, dar momentul când fiica mea m-a întrebat de ce vin acasă când ea deja doarme a pus capac.. Am renunțat la vreo 1.500 de lei și am schimbat postul pe ceva puțin solicitant, am pierdut cheltuielile cu service-ul la mașină, pe combustibil și alte beneficii”, scrie acesta.

Un alt român susține că obține un venit lunar de 10.000 de lei, lucrând în domeniu comunicării, cu o vechime de zece ani.

„Comunicarea este un domeniu cu salarii bune de la un punct încolo, dar la care nu mulți nu ajung pentru că trebuie să te faci preș destul de des în fața multor oameni mai proști ca tine”, susține acesta.

Electricienii, printre românii plătiți decent

Munca de tehnician - electrician specializat pe turbine eoliene este răsplătită cu salarii lunare care depășesc cu mult 10.000 de lei.

„Soțul meu a făcut un curs de electrician și acum lucrează pe eoliene. Câștigă 1.800 de euro pe săptămână. Se lucrează în rotații: patru săptămâni, cu două săptămâni libere sau trei săptămâni cu una liberă, depinde de companie. Lucrează zece ore pe zi, inclusiv sâmbăta. A început cu 21 de euro pe oră, acum a ajuns la 30 de euro pe oră, pe șantierele din Uniunea Europeană. Dar cursurile de specializare le-a făcut în România. A ajuns la salariul acesta după doi ani”, povestește o tânără.

În vânzări, numeroși români ajung la salarii nete de peste 10.000 de lei, cu ajutorul bonusurilor. Unul dintre ei spune că a avut nevoie de terapie, din cauza stresului, și de cursuri de dezvoltare, menite să îl ajute în carieră.

„Primesc 9.800 de lei pe lună, salariu de bază ca senior incident manager (n.r. manager de incidente în domeniul IT) în România, la care se adaugă bonusuri pentru turele de seară și lucrul în timpul sărbătorilor legale. În ianuarie, cu cinci zile de sărbătoare lucrate și o săptămână de ture de seară am primit 18.000 de lei. Nu am facultate și nu sunt încadrat în IT. Am pornit de la 400 de euro și am dat din coate patru ani în companie”, susține un tânăr.

Veniturile din sănătate, peste medie

Profesorii de limbi străine, cel puțin limba germană, care lucrează în firme care se ocupă cu meditații ajung la astfel de salarii, spune unul dintre ei. Și în construcții, experiența și calificarea pot aduce venituri lunare de peste 10.000 de lei.

„Unii dintre colegii mei au salarii de peste 20.000 lei pe lună. Lucrez în proiectare industrială, managerul direct ia peste 20.000 pe lună, la fel și managerii de producție, dar ei muncesc foarte mult, fizic, cât și la birou. În plus, au o grămadă de oameni pe care trebuie sa-i coordoneze”, spune un angajat în domeniul construcțiilor.

Un medic ginecolog, aflat la început de carieră, spune că are un venit lunar de minimum 17.000 de lei, iar în unele luni a ajuns la 20.000 de lei.

„Lucrez în privat la trei clinici, la stat mai fac intervenții, nu iau bani, dar nu pot lăsa pacientele netratate dacă nu își permit la privat. Nu sunt plătită pentru că nu am post, dar pot colabora cu spitalul strict pentru intervenții. Este important și pentru practică și experiența personală, având în vedere că sunt tânără specialistă. Refuz nouă din zece din atențiile bănești, dar dacă pacienta insistă și face show eventual mai accept. Muncesc și 12 ore pe zi, uneori șapte zile din șapte, dar de regulă am weekend-ul liber, eventual miercuri și vineri termin mai repede, în jur de ora 14. Răspund și la telefon aproape indiferent de oră, deși încep să direcționez pacientele spre consultațiile online cu plată. Să mă apeleze sâmbăta dimineața pentru ceva minor nu e chiar plăcut”, spune tânăra.

Șoferii de tir, cu un program dificil

Munca în domeniul marketingului este stresantă, dar poate aduce 9.000 - 12.000 de lei lunar, după cinci - șase ani de experiență, spune un alt român. Șoferii de tir pe traseele internaționale ajung să depășească frecvent astfel de venituri, spune unul dintre ei.

„Stai plecat undeva la 4 - 6 - 12 săptămâni, urmate de una - trei acasă. Pe lângă faptul că într-un an muncești vreo nouă luni, nu 12, mai stai și plecat 24/7 și muncești 13 - 15h pe zi, așa că dacă împarți salariul la numărul de ore lucrate ajungi la sub minimul pe economie. Salariile au stagnat, sunt aproape aceleași salarii ca în 2020, iar prețurile s-au dublat. Nu prea mai faci cine știe ce din munca pe tir dacă ești singur. Eu fac asta pentru că n-am altceva mai bun de făcut, dar dacă ai opțiuni mai bune nu recomand meseria aceasta”, completează șoferul.

Și meseria de militar, într-o structură specializată, aduce peste 10.000 de lei lunar celor trimiși în misiuni, iar cu cât riscul este mai ridicat, cu atât veniturile sunt mai mari, afirmă un ofițer

„Indiferent de meserie, trebuie să fii bun în domeniul tău, să oferi seriozitate și predictibilitate și să accepți că tot timpul ai ceva de învățat”, concluzionează un alt internaut.