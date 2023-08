România va atinge borna de 1.000 de kilometri de autostradă în septembrie

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a transmis, miercuri, că secțiunea Nușfalău - Suplacu de Barcău va fi prima din Autostrada Transilvania care va fi deschisă circulației în luna septembrie a acestui an.

„Mobilizarea bună a antreprenorului și ritmul accelerat al lucrărilor fac posibilă deschiderea circulației anul acesta pe cei 13,55 km ai secțiunii Nușfalău - Suplacu de Barcău. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la începutul lunii august la 95%.”, a transmis oficialul CNAIR.

Potrivit acestuia, valoarea contractului finanțat prin Programul Transport (PT) este de 384,14 milioane de lei, fără TVA.

Lotul Nușfalău - Suplacu de Barcău

Lungime: 13,55 km.;

Antreprenor: Nurol Insaat Ve Ticaret SA;

Valoare contract: 384,14 milioane de lei, fără TVA;

Data începerii lucrărilor: 01.02.2021;

Termen deschidere: 2023.

Cu acest lot de pe A3, România ar putea atinge borna de 1.000 de kilometri de autostradă și Drum Expres.

„Lucrările sunt în grafic, undeva în 15 septembrie vor fi finalizate şi va fi dat în circulaţie acest lot, un lot de peste 13 kilometri. Mai au lucrări acum la capăt, să facă acea descărcare astfel încât să fie folosită întreaga bucată. S-au înscris în ceea ce şi-au asumat iniţial. (...) Odată cu darea în circulaţie a acestui tronson se va atinge această cotă de 1.000 de km de autostradă şi drum expres în România. Prea puţin faţă de cât avem nevoie", a declarat și ministrul Sorin Grindeanu, după o vizită pe teren.

După o serie de verificări pe șantierele UMB de pe Autostrada Transilvania, Cristian Pistol a precizat, miercuri, că mobilizarea constructorului este bună și lucrările se desfășoară într-un ritm susținut.

Stadiul fizic al lucrărilor pe cele două loturi de la Nădășelu la Zimbor a ajuns la aproximativ 59%, iar al celor de pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului este de 29,2%, a arătat reprezentantul CNAIR pe pagina de Facebook..

„Dacă nu interveneau problemele cu alunecările de la Nădășelu și cele de la Topa Mică, care necesită construcția a două viaducte în lungime de 1,2 și 2 km, sunt sigur ca în 2024 se putea deschide circulația pe toți cei 42,3 km de la Nădășelu la Poarta Sălajului. Sper ca licitația pe care am lansat-o la începutul acestei luni să aibă un câștigător cât mai repede posibil, astfel încât să fie finalizat și sectorul de autostradă Nădășelu – Mihăiești într-o perioadă de timp rezonabilă.”, a explicat Pistol.

Conform acestuia, cei 12,24 km de la Zimbor la Poarta Sălajului pot fi deschiși circulației în 2024 dacă antreprenorul își menține ritmul de lucru și condițiile atmosferice vor permite desfășurarea lucrărilor conform calendarului.

Tot miercuri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis că lotul Cheţani-Câmpia Turzii de pe Autostrada Transilvania, cu o lungime de 15,7 kilometri, construit de asocierea Strabag - Geiger, ar putea fi dat în folosinţă până la sfârşitul anului.

„Am venit azi să văd în ce stadiu sunt lucrările pe acest tronson important, Cheţani-Câmpia Turzii, care ar închide toată această legătură a municipiului Târgu Mureş cu Cluj, cu Sibiu, inclusiv cu Timişoara. (...) Am văzut toată lucrarea de la un capăt la altul, ar putea fi sfârşitul acestui an când să fie finalizată această lucrare. Ştiţi foarte bine că ea a început prin 2016-2017, dacă nu mă înşel. Din păcate, n-a mers în ritmul dorit, s-a reziliat contractul, iar anul trecut, în toamnă, undeva în octombrie-noiembrie, a fost preluat contractul de această nouă asociere de companii care, aşa cum îmi spune şi domnul prefect (Ciprian Dobre, n.r.) - avem şi primarii, cu şi primarul de la Cheţani şi toţi ceilalţi oameni cu care m-am întâlnit - această asociere îşi face treaba”, a declarat Sorin Grindeanu.