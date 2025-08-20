România, ţara cu cea mai mare inflaţie din UE şi în luna iulie. Porțiile mai mici, soluția la care apelează mulți români

De la un nivel de 2,3% în iunie, rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut în iulie până la 2,4%, România fiind în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 6,6%, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

În iulie 2025, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,1%), Franţa (0,9%) şi Irlanda (1,6%). La polul opus, ţările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei au fost România (6,6%), Estonia (5,6%) şi Slovacia (4,6%), potrivit Agerpres, care citează Eurostat.

Raportat la situaţia din luna iunie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în şase ţări şi a crescut în 13 state membre, inclusiv în România (de la 5,8% până la 6,6%).

În zona euro, rata anuală a inflaţiei a rămas stabilă în luna iulie la 2%, ţinta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,46 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,63 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,23 puncte procentuale.

În România, cel mai mult s-au scumpit mărfurile alimentare

În România, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%.

„Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 - iulie 2024) a fost 5,3%", se arată în comunicatul INS.

Statisticile oficiale arată că indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 101,35%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,6%.

BNR a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anul în curs

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 - iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

Inflaţia va forma o „cocoaşă” în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, a declarat recent guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Cumpărături mai puține, porții mai mici

Un reportaj realizat de Antena 3 CNN arată că, dacă până acum risipa alimentară era un fenomen național, după ce prețurile au explodat în acest an, oamenii au devenit mai cumpătați, cumpără mai puțin, chibzuiesc bine înainte să pună ceva în coș, iar pe mesele lor ajung porții mai mici.

Toate acestea se simt în vânzări, spun comercianții, potrivit cărora kilogramele au fost înlocuite de suta de grame sau de două–trei bucăți de fructe ori legume.