România și Serbia au făcut un nou pas în direcția cooperării mai strânse în domeniul energetic: premierul Ilie Bolojan și Dubravka Đedović Handanović, ministrul sârb al Mineritului și Energiei, au semnat joi, 16 iulie, la Palatul Victoria, un Memorandum de Înțelegere privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Djerdap 3.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul Mineritului și Energiei din Serbia, doamna Dubravka Đedović Handanović, în cadrul căreia cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul energiei și oportunitățile de a dezvolta proiecte comune pentru a crește securitatea energetică a celor două țări”, a transmis Ministerul Energiei.

La finalul întrevederii, cei doi oficiali au semnat Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, document ce creează cadrul necesar pentru un schimb de informații privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Djerdap 3 și pentru a evalua impactul și beneficiile pe care le va aduce.

„Este important ca dezvoltarea sa să fie compatibilă cu funcționarea și producția de energie de la Porțile de Fier I și II”

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România își dorește o cooperare mai strânsă cu Serbia în domeniul energiei, având în vedere buna vecinătate, infrastructura și interesele comune și faptul că ne confruntăm cu aceleași provocări.

„România și Serbia au o istorie lungă de cooperare în domeniul energiei. Porțile de Fier I și II sunt proiecte construite împreună, care funcționează de zeci de ani și care sunt importante pentru ambele țări. Astăzi, deschidem discuția despre un posibil nou proiect. Pentru România, este important ca dezvoltarea sa să fie compatibilă cu funcționarea și producția de energie de la Porțile de Fier I și II, să asigure protejarea zonelor riverane din România și Bulgaria și să țină cont de navigația pe Dunăre”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, citat în comunicat.

Șeful Executivului a subliniat că, în contextul în care energia a devenit aspect ce ține de securitate și de competitivitate economică, este tot mai evidentă importanța stabilității rețelei și utilizării mai eficiente a energiei pe care o producem.

„Un pas important înainte în continuarea unui parteneriat care durează de peste șase decenii”

Ministrul Mineritului și Energiei din Serbia a afirmat că centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompare Djerdap 3 este cel mai mare proiect energetic dezvoltat în prezent de Serbia și va aduce numeroase beneficii, inclusiv o capacitate substanțială de stocare a energiei electrice, o poziție favorabilă pentru echilibrarea sistemului electroenergetic și integrarea unor surse de energie mai curate, precum și consolidarea stabilității rețelei noastre electrice.

„Sunt convinsă că documentul semnat astăzi reprezintă un pas important înainte în continuarea unui parteneriat care durează de peste șase decenii și care a fost unul dintre pilonii principali ai securității aprovizionării cu energie electrică pentru cetățenii și economiile ambelor țări, în primul rând datorită valorificării comune a potențialului hidroenergetic al Dunării și a centralelor hidroelectrice. Memorandumul de Înțelegere, care va permite schimbul de informații legate de proiect, este rezultatul muncii depuse de echipele noastre de-a lungul anilor, întrucât studiile și analizele preliminare au fost deja finalizate”, a declarat Dubravka Đedović Handanović

„Securitate energetică sporită în întreaga regiune”

Ministrul sârb a mai precizat că, în acest an, Serbia începe elaborarea documentației de amenajare a teritoriului, precum și a unei părți din documentația tehnică și de proiect, în timp ce grupul de lucru mixt înființat împreună cu partea română asigură schimbul periodic de informații și date tehnice esențiale pentru implementarea proiectului

„Consolidarea, în continuare, a cooperării noastre va aduce beneficii tangibile cetățenilor și economiilor ambelor țări, contribuind, totodată, la o securitate energetică sporită în întreaga regiune”, a adăugat ministrul Dubravka Đedović Handanović.