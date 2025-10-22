România menține în funcțiune trei grupuri energetice pe cărbune până în 2029

România va putea menține în funcțiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029, în urma renegocierii cu Comisia Europeană a calendarului de decarbonare a producției naționale de energie electrică, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, miercuri, într-o conferință de presă.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că prin această modificare a PNRR, situaţia de a avea un potenţial blackout în această iarnă va fi evitată, scrie News.

„România va avea în continuare centralele pe cărbune active. Trei grupuri vor fi active până la finalul anului 2029, 2 dintre ele cel puțin până la finalul lunii august a anului viitor. Vom avea în continuare active grupurile pe cărbune din orașul Craiova, pentru a menține în continuare furnizarea de agent termic pentru populație, energie electrică şi abur pentru compania Ford, şi cele de la Govora, care în această iarnă, până în vară, când va intra noul sistem energetic al municipiului, vom avea agent termic pentru locuitori. Reprezintă, poate, cea mai mare victorie pe care România a putut să o aibă în materie de sistem energetic, a spus Ivan.

Prin această modificare a PNRR, situaţia de a avea un potenţial blackout în această iarnă va fi evitată, a precizat el.