Atenție la tarifele roaming în afara SEE: facturile la telefon pot fi uriașe

Persoanele care călătoresc în afara României, în special în afara Spațiului Economic European (SEE), trebuie să verifice cu atenție condițiile de utilizare a serviciilor de roaming pentru a evita costuri suplimentare ridicate, anunță Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

În SEE, roamingul funcționează după principiul „Roam like at home”, ceea ce înseamnă că apelurile, mesajele și traficul de internet pot fi utilizate în aceleași condiții ca în România, în limita resurselor incluse în abonament sau extraopțiuni.

În afara SEE, însă, acest principiu nu se mai aplică, iar tarifele de roaming pot varia considerabil. ANCOM avertizează, printr-un comunicat transmis joi, 19 iunie, că utilizatorii trebuie să fie atenți la costurile din țări precum Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite sau Maroc.

Tarife-pachet și capcanele lor

Pentru anumite destinații, operatorii de telecomunicații pot aplica tarife-pachet. De exemplu, în Turcia, utilizatorii pot fi taxați cu 7 euro pentru 30 de minute de apeluri sau 18 euro pentru 4 GB de internet. Important de știut este că utilizarea parțială a unui astfel de pachet duce la taxarea întregii sume, chiar dacă resursele nu sunt epuizate complet.

„Atenție! În cazul acestui tip de tarifare, dacă utilizatorul efectuează sau primește chiar și un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preț al pachetului, dar poate utiliza ulterior și restul resurselor, până la epuizare, înainte de a i se percepe un nou tarif”, avertizează ANCOM.

Cum pot fi evitate costurile accidentale

ANCOM recomandă următoarele măsuri pentru a evita facturi mari:

- Verificarea activării roamingului. Nu toate abonamentele includ automat acest serviciu.

- Selectarea manuală a rețelelor și dezactivarea roamingului. În special în zone de graniță, pentru a evita conectarea involuntară la o rețea din afara SEE.

- Citirea cu atenție a notificărilor primite prin SMS la intrarea într-o rețea străină, unde operatorii sunt obligați să comunice tarifele aplicabile.