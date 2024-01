Reclama care i-a adus necazuri unui om de afaceri. De când s-a viralizat, nu mai contenesc controalele la firmă

O imagine a unei reclame la un producător de carne de pui a devenit virală pe Internet. Deși are câțiva ani de când circulă pe rețelele de socializare, internauții continuă să se amuze când o citesc. Totuși, reclama i-a făcut mai mult rău producătorului din Tulcea.

Imaginea indică un pui întreg, pe eticheta căruia este scrisă o poezie amuzantă, cu titul Puicuța pițipoancă. „Cu codița ridicată / Și cu pieptul cam bombat / Piți vine de la shopping / Cu un look ușor schimbat. / Cardu’ l-a tocat întruna / De-a ajuns bietul cocoș / Și cu creasta ofilită / Și cu ouăle pe jos”.

Fotografia cu pricina s-a viralizat în scurt timp pe internet și, chiar dacă profesioniștii din marketing nu au apreciat-o, utilizatorii au continuat să se amuze. „Și cu asta s-a terminat copywriting-ul, a murit marketingul și mă rog, ce mai vreți voi”, a fost unul dintre comentariile cele mai acide. Dar asta nu a fost cel mai rău lucru pe care i l-a producătorului această publicitate, nu neapărat dorită.

Întrebat ce i-a adus reclama din mediul virtual, omul a răspuns: „Controale mai multe”. „Au ajuns să mă sune de la Ministerul Agrculturi, să mă întrebe câte păsări am, dacă sunt înregistrat etc”, mai spune el.

„Toți au venit, toți au sunat, s-au interesat”

Deși a fost dezamăgit de aceste reacții din partea organelor de control, el spune că nu se dă bătut. „Singurii care n-au venit sunt Garda de mediu și ITM. În rest, toți au venit, au sunat, s-au interesat: măi, vezi să nu ne creezi greutăți. Dar mă întreb ce greutăți să-ți creeze o poezie? Nu-i înțeleg pe oameni”, mai spune Marian Dragotă, proprietarul firmei, medic veterinar la bază.

Apoi a explicat de unde i-a venit ideea cu „puicuța pițipoancă”. „Am scris-o când mergeam la familia mea la Cluj. Mergând prin Râmnicu Vâlcea, a trecut o <piți>, cu telefonul în mână, cu două pungi cu cadouri și arăta perfect. Modul în care era botoxată, aranjată, cu toate mărite... am scris-o în mașină. Până am trecut de Sibiu era deja compusă”, relatează el despre călătoria de la Tulcea la Cluj.

De asemenea, omul spune că a mai compus și a folosit poezii amuzante cu referire la politicieni sau diferite situații pe care le întâlnește în viața de zi cu zi. Inspirat tot din realitate, un alt lot de pui a fost botezat „puiul mamei”, cu referire la fiul leneș al unei familii cunoscute.