Proiectul Fast Danube 2: Au fost depuse două oferte pentru proiectare și execuție

Proiectul Fast Danube 2 a stârnit interesul companiilor, fiind depuse două oferte pentru proiectarea și execuția șenalului navigabil dragat care va permite creșterea perioadei de navigație de la 280 la 340 zile pe an, a anunțat luni ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

„Astăzi au fost depuse două oferte în cadrul licitației pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2, investiția strategică ce va revitaliza sectorul româno-bulgar al Dunării, pe 470 km. Este un semnal clar că piața răspunde acestui proiect major, cu o valoare estimată de aproximativ 170 milioane euro”, a anunțat ministrul Ciprian Șerban.

Fast Danube 2 va permite creșterea perioadei de navigație de la 280 la 340 zile pe an și va genera o majorare estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe fluviu, contribuind direct la consolidarea transportului fluvial și la dezvoltarea economică regională.

Proiectul prevede:

- 110 km de șenal navigabil dragat

- 9 epiuri și 4 chevroane

- 5,45 km stabilizări de mal

- o insulă artificială

„Urmează etapa de evaluare a ofertelor, iar semnarea contractului este prevăzută cel târziu în iulie 2026. Continuăm să investim în infrastructura de transport și în valorificarea potențialului Dunării ca axă logistică europeană”, a mai spus ministrul.

Fasta Danube este un proiect de interes european, parte a coridorului Rin–Dunăre, care leagă vestul de estul continentului și conectează 9 state membre UE.

Prin acest proiect, România își consolidează rolul de hub regional de transport și își valorifică unul dintre cele mai importante atuuri naturale: Dunărea. În același timp, toate orașele din România situate de-a lungul Dunării vor beneficia de posibilitatea de dezvoltare reală.

România a primit finanțare pentru acest proiect încă din 2024, fiind depus de Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi. Suma exactă a finanţării este de 195.499.818 euro.

În toamna anului 2022, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a discutat cu reprezentanţii Guvernului Bulgariei despre proiectul Fast Danube, „un proiect vital pentru întreaga Uniune Europeană, în contextul conflictului din Ucraina”.