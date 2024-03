Probleme legislative pentru SGR: un producător român a cerut suspendarea sistemului

Unul dintre cei mai mari producători de băuturi din România, Romaqua Group, a cerut în instanță suspensarea sitemului SGR pentru returnarea ambalajelor cu garanție, în vigoare din noiembrie 2023.

Producătorul, al cărui portofoliu conține branduri precum Borsec, Stânceni, Giusto și Albacher a motivat cererea de suspendare a sistemului de Garanție - Returnare explicând faptul că Ministerul Mediului a lansat sistemul înainte de a finaliza infrastructura necesară. În plus, producătorul mai susține și că SGR prezintă probleme de funcționalitate și nereguli, care produc costuri suplimentare atât pentru producători cât și pentru distribuitori, fapt ce a început să aducă scumpifi pentru produsele de la raft, potrivit Profit.ro.

„România are nevoie de un astfel de proiect, dar nu în această formă, nu o improvizație. Am semnalat anul trecut toate problemele SGR, prin multe mail-uri, atât către RetuRO, cât și Ministerului Mediului, fără niciun răspuns. Noi suntem deschiși la dialog, dar ca să venim la dialog, trebuie să ne cheme cineva, iar ei nici măcar nu răspund la mail. Nici dezbatere publică nu a fost”, a declarat pentru publicația Profit.ro Radu Lăzăroiu, director general al Romaqua Group și președinte al Patronatului din industria apelor minerale APEMIN.

De asemenea, producătorul românesc de băuturi susține că operatorul sistemului ar trebui să fie, conform legislației în vigoare, o organizație non-profit și nu o societate pe acțiuni care urmărește profitul, așa cum este caracterizat RetuRo de către Romaqua.

Romaqua Group mai susține și că organizația responsabilă de funcționalitatea Sistemului Garanție - Returnare ar trebui să fie o structură independentă. În pofida acestui lucru, RetuRO are drept acționari toți marii concurenței ai companiei Romaqua, potrivit sursei citate.

„Cum mă poți tu pe mine obliga prin lege, HG, OU, să fac contract cu o firmă comercială care are acționari toți concurenții mei? Nu este vorba despre o firmă de stat care să aibă monopol, ci de o SA”, arată compania.

Sursa mai invocă și faptul că autofinanțarea RetuRo dar și infrastructura sistemului SGR sunt deficitare și în acest moment, deși sistemul a fost lansat începând cu data de 30 noiembrie, iar până la acest moment există un simgur centru regional de colectare în cadrul sistemului, deși au fost proiectate 17.

Compania românească susține că lipsa acestor centre proiectate este cauza întârzierilor și provoacă cheltuieli suplimentare, deoarece ambalajele sunt transportate sute de kilometri de cele mai multe ori către singurul centru activ din Bonțida, județul Cluj. La acest lucru se mai adaugă și faptul că legislația în vigoare specifică faptul că ambalajele de tip PET trebuie returnate întregi și nu compactate imediat ce au fost colectate, iar astfel, acestea ocupă un spațiu extrem de mare și parcug distanțe considerabilă.

Astfel, costurile de transport ridicate, produse de procesul îngreunat, ar urma să fie impuse de RetuRO comercianților și producătorilor, organizație care calculează taxele impuse în mod netransparent.

Contactați de Profit.ro, reprezentanții RetuRO nu au dorit să-și comunice poziția referitoare la declarațiile directorului general al Romaqua.

„Pentru ianuarie, noi am plătit 9 milioane de lei garanții. Am achitat 1,7 milioane de lei taxa de administrare la RetuRO și, deoarece RetuRO se ocupă doar de sticle, dopuri și etichete, pentru restul materialelor (folie strech, ambalajul paletului, ambalajul baxului, mânere, cartoane, separatoare etc) am plătit încă 1,3 milioane la OIREP-uri), astfel încât cheltuielile noastre – fără garanții - sunt de 4 ori mai mari decât aveam înainte, când lucram doar cu OIREP-urile” a declarat Lăzăroiu, directorul general al Romaqua Group.

De asemnea, sursa citată mai susține și că, doar schimbarea etichetelor, care acum trebuie să conțină sigla sistemului SGR, a necesitat o investiție de circa 200.000 de euro.

În acest sens, producătorul Romaqua Group susține că, așa cum este gândit în prezent Sistemul de Garanție - Returnare, magazinele mici, aflate în mediul rural, vor fi cele mai afectate de aceste nereguli, pentru că aceste plătesc din banii lor garanțiile și nu își vor recupera aceste sume integral, deoarece nu toate sticlele vor fi acceptate la verificarea din centrul regional situat în Cluj.

„La unul dintre ele instanța ne-a refuzat ordonanța președințială pentru că nu puteam arăta atunci că avem o pagubă. Dar acum avem această pagubă, așa că vom relua procesul: știm cât am plătit administrare și gunoaie în ianuarie anul trecut, știm cât am plătit în 2024. În total acum sunt 4 procese, dar urmează încă unul: Ministerul spune în rapoarte oficiale că la PET au recuperat în ianuarie 1,53%, față de ținta de 65%. Vreau înapoi banii de garanție și administrare pentru tot ce nu s-a făcut. Pentru că este înavuțire fără justă cauză, câștigăm 100%: am plătit o prestație neefectuată”, spune Lăzăroiu.

Directorul companiei românești susține că aceasta nu a intrat în acționariatul RetuRO pentru că organizația nu ar respecta condițiile de independeță sau non-profit, care sunt impuse de legislația în vigoare.