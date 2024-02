Fechet: Peste 18 milioane de ambalaje au fost colectate prin sistemul SGR în luna februarie

Peste 18 milioane de ambalaje au fost colectate, în luna februarie, prin Sistemul Garanţie-Returnare (SGR), potrivit datelor prezentate, miercuri, de către ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, la finalul şedinţei de Guvern.

"Doar în luna februarie, care nu s-a încheiat încă, au fost deja colectate peste 18 milioane de ambalaje şi asta se datorează mai ales populaţiei. Avem cifre care bat record după record, pentru că, dacă ne amintim ceea ce s-a întâmplat în lunile din urmă, în luna decembrie am avut aproximativ 30.000 de ambalaje colectate, în luna ianuarie am avut 2,2 milioane de ambalaje, iar astăzi avem deja peste 18 milioane. În luna februarie, îndrăznesc să sper că vom depăşi 20 de milioane şi trendul nu poate fi decât unul pozitiv. Sistemul Garanţie-Returnare funcţionează şi nu pot decât să mă bucur că nu avem absolut nicio problemă majoră în legătură cu acest sistem. Putem să sperăm că la modul în care evoluează lucrurile, România va fi una dintre ţările în care reciclarea devine un mod de viaţă. Este adevărat că, aşa cum am spus şi la lansarea proiectului, sistemul este departe de a fi perfect şi în fiecare zi apar mici probleme pe care le remediem, le cunoaştem, suntem în dialog cu comercianţii, fie mari retaileri sau mici magazine. Suntem în dialog permanent cu producătorii şi suntem extrem de optimişti, pentru că avem aceste rezultate", a menţionat Fechet.

În opinia şefului de la Mediu, Sistemul Garanţie-Returnare va funcţiona cu adevărat dacă "toţi actorii implicaţi cetăţeni, autorităţi, producători sau comercianţi se prind în această mare horă a reciclării".

"Se pare, însă, că unii actori au cam obosit şi vor să fugă din hora reciclării şi sunt câteva cazuri izolate de producători care doresc să iasă din horă şi doresc să împiedice ceea ce construim, respectiv o ţară a reciclării. Apelează la diferite instrumente: fie deschid procese prin diferite instanţe de judecată şi înţeleg pe deplin dreptul oricui în România de a apela la instanţă atunci când se consideră lezat într-un drept, fie că au diferite iniţiative prin Parlament, încercând să obţină "scutiri" de la reciclare. Or, mesajul meu rămâne la fel de clar: reciclarea nu e un subiect care poate fi tratat la fără frecvenţă. Sistemul Garanţie-Returnare este un sistem asumat la nivelul Guvernului, la nivelul coaliţiei. Acest angajament este astăzi mai solid decât oricând. Vom respinge, aşadar, fără echivoc, orice încercare de a ieşi din Sistemul Garanţie-Returnare", a spus ministrul Mediului.

Acesta a adăugat că "România este angajată pe acest drum cu sens unic, care se numeşte reciclare" şi că este "deschis pentru a sta de vorbă, pentru a dialoga şi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice fel de conflict, orice fel de divergenţă care ar putea să existe între minister, între stat şi orice operator economic".

SGR a fost implementat în România începând cu data de 30 noiembrie 2023, moment din care românii ar trebui să plătească o garanţie de 50 de bani când vor cumpăra o băutură îmbuteliată (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi şi va primi înapoi, pe loc, valoarea garanţiei plătite iniţial, fără a fi condiţionat de prezentarea bonului fiscal.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie ce funcţionează pe principiul "not for profit", ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.

Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).