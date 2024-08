Plafonarea adaosului la alimentele de bază, extinsă voluntar de marile lanțuri de magazine la sute de produse

Retailerul francez Carrefour a suplimentat cu 1700 de articole categoria produselor de bază pentru care oferă discounturi de maximum 20%, în cadrul unei campanii ce a demarat în luna mai.

Decizia complementează și demonstrează eficacitatea măsurii de plafonare a prețurilor, introdusă la inițiativa PSD în vara trecută. Limitarea prețurilor la anumite produse a contribuit la creșterea puterii de cumpărare a românilor și, in același timp, la creșterea profiturilor companiilor.

Carrefour România a lansat în luna mai o primă etapă a platformei de reduceri la produsele de bază, iar acum a prelungit campania și a extins numărul de articole cu discount cu 500 de produse, ajungând la un total de peste 1700 de produse.

„Această primă etapă a fost concepută drept parte din strategia retailerului de combatere a efectelor inflației asupra puterii de cumpărare a românilor, oferind acces la o gamă extinsă de produse la cel mai bun raport calitate-preț. Programul include reduceri de până la 20% la o gamă largă de peste 1700 de produse ​esențiale din​ 45 de categorii diferite: de la produse alimentare (mezeluri, lactate, brânzeturi, alimente congelate), precum și produse de bază și de băcănie, până la produse de igienă personală și pentru întreținerea casei. Printre acestea, se regăsesc atât sortimente din portofoliul de mărci proprii ale retailerului, cât și produse de brand ​internațional și național​. Pentru a putea fi identificate ușor de către clienți, acestea sunt semnalizate la raft prin mesajul „​Produs cu preț redus​”, se precizează în comunicatul companiei.

România are cel mai scăzut preț din Europa la alimente și băuturi nealcoolice

Decizia retailer-ului francez confirmă viabilitatea măsurii implementate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu, la inițiativa PSD. Prețurile produselor de bază s-au stabilizat, inflația a scăzut substanțial, ajungând la 4,9% în luna iunie. În plus, companiile din retail au posibilitatea de face afaceri solide cu adaosuri mai mici, grație rulajului și volumelor, mai cu seamă într-o perioadă în care comportamentul consumatorului român s-a schimbat, acesta fiind mult mai atent la banii cheltuiți.

Datele Eurostat arată că România a ajuns la cel mai scăzut nivel al prețurilor la alimente și băuturi nealcoolice din Europa. Raportat la tot studiul, România are prețuri la bunuri și servicii cu 40% sub media europeană, în timp ce la categoria “Alimente și băuturi nealcoolice” prețurile din țara noastră sunt cu 74% sub media europeană, cele mai ieftine, fiind urmați de Polonia cu 78%.

România a înregistrat, în luna iunie, cea mai mare creştere anuală a vânzărilor din comerţul cu amănuntul din UE, ca urmare a măsurilor Guvernului Ciolacu de protejare a puterii de cumpărare a românilor. Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 0,1% în Uniunea Europeană şi a scăzut cu 0,3% în zona euro, în iunie, comparativ cu perioada similară din 2023. În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în iunie, comparativ cu perioada similară din 2023, s-a înregistrat în România (10,2%), Luxemburg (7,9%) şi Croaţia (5,4%) iar cele mai semnificative scăderi au fost în Belgia (minus 7,3%), Estonia (minus 4,1%) şi Austria (minus 3,9%).