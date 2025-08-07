Articol publicitar

Philip Morris International, prezentă în Top 5 al clasamentului „Net Zero Leaders” realizat de Forbes, pentru al treilea an consecutiv

0
0
Publicat:

 Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an consecutiv, în topul Forbes al companiilor considerate „Net Zero Leaders” pentru anul 2025.    

Carmina Fuste jpg

Compania ocupă locul patru în clasamentul care evidențiază cele 200 de companii din SUA care au înregistrat cele mai mari progrese în realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Această recunoaștere reflectă angajamentul constant al PMI în combaterea schimbărilor climatice și abordarea practicilor sustenabile, rezultatul unor eforturi susținute la nivel global. Totodată, ea evidențiază abordarea integrată a companiei, care îmbină responsabilitatea față de mediu cu transformarea profundă a modelului său de afaceri.

Clasamentul a fost realizat de revista Forbes pe baza datelor furnizate de Sustainalytics și Morningstar și evaluează progresul companiilor în direcția atingerii obiectivului Net Zero. Analiza a luat în considerare structura de management a fiecărei companii, capacitatea de gestionare a riscurilor, guvernanța, strategia și indicatorii de performanță pentru decarbonizare (Obiectivele 1, 2 și 3), precum și forța financiară necesară pentru a face față concurenței din industrie și volatilității economice.

„Suntem mândri să fim recunoscuți de Forbes alături de companii de top care s-au angajat să atingă ținta de zero emisii de gaze cu efect de seră. Pentru Philip Morris România — și pentru mine personal — faptul că lăsăm o amprentă pozitivă asupra mediului și contribuim la obiectivele de sustenabilitate ale țării reprezintă atât o responsabilitate, cât și un motiv de mândrie. Atingerea neutralității emisiilor de carbon în operațiunile noastre directe în 2024 — alături de alte 20 de țări — reprezintă doar începutul. Susținute de raportări transparente și date riguroase, eforturile noastre de decarbonizare sunt concepute pentru a crea valoare pe termen lung pentru companie, societate și mediu, atât în România, cât și la nivel global.”, a declarat Carmina Fuste, Director General, Philip Morris România.

Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit peste 730 de milioane de dolari în retehnologizarea și modernizarea fabricii Philip Morris România din Otopeni. O parte din aceste investiții au fost direcționate spre măsuri de sustenabilitate:

·        Instalarea a 6.000 de panouri solare cu scopul de a reduce amprenta de carbon;

·        Reciclarea și valorificarea deșeurilor;

·        Tratarea sustenabilă a apelor uzate în stații de epurare.

În plus, compania se implică activ în protejarea mediului prin proiecte de reîmpădurire, conservarea biodiversității și acțiuni de ecologizare desfășurate în parteneriat cu ONG-uri și autorități locale.

PMI plant RO 0004 jpg

„Strategia noastră de sustenabilitate rămâne profund integrată în transformarea afacerii. Este un catalizator pentru reziliență operațională, stimularea inovației și crearea de valoare pe termen lung. Inițiative precum investițiile în energie regenerabilă și optimizarea lanțului de aprovizionare sunt fundamentate pe date, transparență și ambiția de a îmbunătăți atât performanța noastră de mediu, cât și poziția competitivă.” a declarat Jennifer Motles, Director Sustainability, Philip Morris International.

Pentru a afla mai multe despre eforturile de sustenabilitate ale Philip Morris International și pentru a accesa resurse suplimentare, vizitați pmi.com/sustainability. Aici veți găsi: PMI’s Integrated Report 2024, TCFD Report, Preserve Nature Report, Reduce Post-Consumer Waste Strategy Report, Sustainability Materiality Report, și Low-Carbon Transition Plan.

Philip Morris International: Un lider global în construirea unui viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă și pliculețe cu nicotină. În 30 iunie 2025, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 97 de piețe, iar PMI estimează că aproximativ 41 milioane de consumatori adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie; mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 41% din veniturile nete totale ale PMI în primul trimestru al anului 2025. Din 2008, PMI a investit peste 14 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață. În urma unei analize solide bazate pe dovezi științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General și a pliculețelor cu nicotină ZYN de la Swedish Match și a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, precum și a consumabilelor aferente, primele astfel de autorizații din categoriile respective. Versiuni ale dispozitivului IQOS și ale consumabilelor aferente, precum și ale produsului snus General au obținut pentru prima oară și autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat din partea FDA. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de soluții integrate pentru sănătate.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com

Material susținut de PMI

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
gandul.ro
image
Tot mai multe cazuri de rujeolă în România
mediafax.ro
image
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
fanatik.ro
image
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
"A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam și eu de îngropat pe cineva?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Destin frânt mult prea devreme! Un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sibiu
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vești TERIBILE despre Nina. Este bolnavă și imobilizată la pat. Cum și-a luat ADIO de la Ion Iliescu. Ți se face pielea de găină: Cu adâncă durere
romaniatv.net
image
Reguli noi pentru românii care schimbă buletinul!
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
FotoJet (39) jpg
Andreea Marin, operată de urgență ieri. Ce a conștientizat vedeta, după ce s-a trezit din anestezia generală: ”Probleme sufletești nevindecate...”
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
Ion Iliescu la 27 de ani jpg
Ion Iliescu: „Fericirea de a studia în Uniunea Sovietică“
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Lyme, apanajul celor bogați. De ce sunt vedetele atât de vulnerabile la boala transmisă de căpușă

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?