Philip Morris International, prezentă în Top 5 al clasamentului „Net Zero Leaders” realizat de Forbes, pentru al treilea an consecutiv

Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an consecutiv, în topul Forbes al companiilor considerate „Net Zero Leaders” pentru anul 2025.

Compania ocupă locul patru în clasamentul care evidențiază cele 200 de companii din SUA care au înregistrat cele mai mari progrese în realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Această recunoaștere reflectă angajamentul constant al PMI în combaterea schimbărilor climatice și abordarea practicilor sustenabile, rezultatul unor eforturi susținute la nivel global. Totodată, ea evidențiază abordarea integrată a companiei, care îmbină responsabilitatea față de mediu cu transformarea profundă a modelului său de afaceri.

Clasamentul a fost realizat de revista Forbes pe baza datelor furnizate de Sustainalytics și Morningstar și evaluează progresul companiilor în direcția atingerii obiectivului Net Zero. Analiza a luat în considerare structura de management a fiecărei companii, capacitatea de gestionare a riscurilor, guvernanța, strategia și indicatorii de performanță pentru decarbonizare (Obiectivele 1, 2 și 3), precum și forța financiară necesară pentru a face față concurenței din industrie și volatilității economice.

„Suntem mândri să fim recunoscuți de Forbes alături de companii de top care s-au angajat să atingă ținta de zero emisii de gaze cu efect de seră. Pentru Philip Morris România — și pentru mine personal — faptul că lăsăm o amprentă pozitivă asupra mediului și contribuim la obiectivele de sustenabilitate ale țării reprezintă atât o responsabilitate, cât și un motiv de mândrie. Atingerea neutralității emisiilor de carbon în operațiunile noastre directe în 2024 — alături de alte 20 de țări — reprezintă doar începutul. Susținute de raportări transparente și date riguroase, eforturile noastre de decarbonizare sunt concepute pentru a crea valoare pe termen lung pentru companie, societate și mediu, atât în România, cât și la nivel global.”, a declarat Carmina Fuste, Director General, Philip Morris România.

Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit peste 730 de milioane de dolari în retehnologizarea și modernizarea fabricii Philip Morris România din Otopeni. O parte din aceste investiții au fost direcționate spre măsuri de sustenabilitate:

· Instalarea a 6.000 de panouri solare cu scopul de a reduce amprenta de carbon;

· Reciclarea și valorificarea deșeurilor;

· Tratarea sustenabilă a apelor uzate în stații de epurare.

În plus, compania se implică activ în protejarea mediului prin proiecte de reîmpădurire, conservarea biodiversității și acțiuni de ecologizare desfășurate în parteneriat cu ONG-uri și autorități locale.

„Strategia noastră de sustenabilitate rămâne profund integrată în transformarea afacerii. Este un catalizator pentru reziliență operațională, stimularea inovației și crearea de valoare pe termen lung. Inițiative precum investițiile în energie regenerabilă și optimizarea lanțului de aprovizionare sunt fundamentate pe date, transparență și ambiția de a îmbunătăți atât performanța noastră de mediu, cât și poziția competitivă.” a declarat Jennifer Motles, Director Sustainability, Philip Morris International.

Pentru a afla mai multe despre eforturile de sustenabilitate ale Philip Morris International și pentru a accesa resurse suplimentare, vizitați pmi.com/sustainability. Aici veți găsi: PMI’s Integrated Report 2024, TCFD Report, Preserve Nature Report, Reduce Post-Consumer Waste Strategy Report, Sustainability Materiality Report, și Low-Carbon Transition Plan.

Philip Morris International: Un lider global în construirea unui viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă și pliculețe cu nicotină. În 30 iunie 2025, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 97 de piețe, iar PMI estimează că aproximativ 41 milioane de consumatori adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie; mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 41% din veniturile nete totale ale PMI în primul trimestru al anului 2025. Din 2008, PMI a investit peste 14 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață. În urma unei analize solide bazate pe dovezi științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General și a pliculețelor cu nicotină ZYN de la Swedish Match și a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, precum și a consumabilelor aferente, primele astfel de autorizații din categoriile respective. Versiuni ale dispozitivului IQOS și ale consumabilelor aferente, precum și ale produsului snus General au obținut pentru prima oară și autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat din partea FDA. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de soluții integrate pentru sănătate.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com

