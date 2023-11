Peste 165.000 de fermieri au încasat 276,5 milioane de lei în cadrul Campaniei 2023 a APIA

Un număr de 165.914 fermieri au primit peste 276,5 milioane de lei, în Campania 2023, informează luni Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Potrivit sursei citate, plăţile pentru intervenţiile finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9735 lei/euro, iar plăţile pentru măsuri finanţate din FEADR la cursul de schimb valutar de 4,9495 lei/euro.

În total, a fost achitată suma de 276.521.796,10 lei, pentru un număr de 165.914 fermieri.

APIA menţionează că, în cadrul Campaniei 2023, acordă avansuri în cuantum de 70% din FEGA pentru plăţile directe şi de 85% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru măsurile delegate.

Suma a fost stabilită de la finele lunii trecute

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit cuantumul per hectar și procentul maxim al avansurilor pentru plățile directe decuplate la data de 23 octombrie. Plățile sunt finanțate din FEGA prin Planul Strategic PAC 2023-2027, care se acordă pentru anul de cerere 2023.

Pentru anul de cerere 2023, plățile directe decuplate, finanțate din FEGA prin intermediul Planului Strategic PAC 2023-2027 se acordă în trei situații: Prima este un sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), care are un cuantum per hectar de 97,5715 de euro, și un procent de maxim avans de 70 de puncte procentuale, a doua este reprezentată de sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS), care are un cuantum per hectar care se rapoartează la avansul de 51,1365 de euro, iar procentul maxim de avans este de 70% și a treia este reprezentată de un sprijin completentar pentru venit pentru tinerii fermieri, care are un cuantum per hectar de 46 de euro și un procent maxim de avans de 70 de puncte procentuale.

„Astfel, fermierii beneficiari ai acestor intervenții vor dispune, în perioada imediat următoare, de fondurile necesare pentru elaborarea propriului plan de dezvoltare pe termen scurt, precum şi pentru desfășurarea la timp și în bune condiții a activităților agricole”, adaugă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul unui comunicat de presă.